Câmara homenageia oito entidades caratinguenses

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (29/11), a Câmara de Caratinga homenageou oito entidades que prestam serviços relevantes à sociedade. As entidades homenageadas foram: Esporte Clube Santa Cruz, pela conquista do Campeonato Regional da LCD de 2014; Polícia Civil de Minas Gerais, pelos 208 anos de sua fundação; Escola Municipal Branca de Neve, pelos 35 anos de existência no município de Caratinga; Escola Estadual Engenheiro Caldas, pelos 51 anos de instalação na cidade Caratinga; ASADOM – Associação de Amparo ao Doente Mental, pelos 33 anos de instalação no município; Paróquia do Senhor Bom Jesus, pela realização do 29º Jubileu do Senhor Bom Jesus; Corporação Musical Santa Cecília, pelos 138 anos de fundação na cidade de Caratinga, e Ordem DeMolay, pelos 13 anos de instalação na cidade de Caratinga.

Para iniciar a reunião, a banda Santa Cecília conduziu a entoação do hino nacional. O vereador Diego Oliveira foi o autor da homenagem à Polícia Civil e entregou a placa para a delegada Luzinete de Sá. A delegada disse ter se sentido honrada com a homenagem e ressaltou que a PC conquistou seu reconhecimento na sociedade.

O presidente Sérgio Antônio Condé prestou homenagem ao time de futebol do Bairro Santa Cruz, que foi campeão da Liga Caratinguense de Desportos e também ao candidato à prefeito na eleições desse ano, Márcio Alexandre do Carmo, o “Márcio Didi”, pela forma que conduziu a campanha.

A Escola Municipal Branca de Neve recebeu a homenagem da vereadora Andreza Miranda. Continuando na área da educação, João Roberto Leodoro, o “Mestre”, parabenizou a Escola Estadual Engenheiro Caldas por seus 50 anos no Bairro Santa Zita.

Gilson Pena foi o autor da homenagem a Asadom, instituição que cuida há 33 anos dos doentes

mentais em Caratinga. O presidente Antônio Carlos, que está há dez anos à frente da instituição ficou grato pelo reconhecimento. “Conseguimos fazer de um depósito de doidos, uma casa de amparo com muito amor e carinho. O paciente é tratado em todas as áreas da saúde, não apenas a psiquiatria, mas de tudo”, disse o presidente.

O vereador Sebastião homenageou a Paróquia do Senhor Bom Jesus. Andreza prestou homenagens também a Banda Santa Cecília por seus 138 anos e o presidente Mário Soares, agradeceu a todos os músicos que já passaram pela instituição. O vereador José Ronaldo prestou sua homenagem a Ordem DeMolay de Caratinga. A ordem DeMolay é uma sociedade discreta de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre os 12 e os 21 anos, criada na cidade pelas quatro lojas maçônicas.