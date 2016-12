Crack, maconha e dinheiro apreendidos em Revés do Belém

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar apreendeu crack, maconha e dinheiro na noite desta quarta-feira (30/11). A apreensão aconteceu na Rua L, Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho.

Durante patrulhamento, os policiais viram um jovem em frente a casa de Sebastião de Souza Lima, 44 anos. Ele gritou pelo morador, que tem o apelido de ‘Tucano’, que por sua vez passou um pequeno embrulho para o rapaz, que imediatamente colocou no bolso.

Os policiais revistaram o jovem e também Sebastião. Com o rapaz foi encontrada uma pedra de crack e ele declarou ser usuário e que pagou 10 reais pela droga. Já com Sebastião foram apreendidas duas buchas de maconha e sete pedras de crack. Já na casa do suspeito foram aprendidos R$ 1.298,00.

Os envolvidos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.