PAINEL 02-12-2016

Extorsão

O crime de extorsão, do qual três pessoas são acusadas, o vereador Ronilson foi ouvido pela PC e o padre José Antônio é a vítima, foi o comentário em Caratinga no dia de ontem. Mas sobre o conteúdo da extorsão, quase nada foi revelado.

HNSA

Padre José Antônio era o provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Sua missão era amenizar a crise financeira que passa a instituição. Ele deixou o cargo na última semana. Será que teria ligação a renúncia com o fato de estar sendo extorquido?

Fechamento?

Os comentários nos bastidores são que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que há muito tempo vem enfrentando crise financeira, corre sério risco de fechar suas portas. Membros do Conselho estão pedindo seus desligamentos e ninguém quer assumir o cargo de provedor.

Ronilson

O vereador Ronilson alega que estaria ajudando a vítima. Sobre a reportagem publicada na edição de ontem, Ronilson entrou em contato com o DIÁRIO e disse que não foram recolhidos computadores em sua casa.

Bruno

Bruno dos Anjos Freitas Rabelo, um dos acusados de extorsão, ocupou o cargo de provimento em comissão de Diretor de Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças da Prefeitura de Caratinga. Sua exoneração aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2016.

Mais um mandato

Quem conseguiu mais um mandato a presidir o legislativo mineiro foi o deputado caratinguense Adalclever Lopes. Adalclever é a nova safra de grandes articuladores da política mineira e conseguiu mais um mandato pela força e habilidade política conduzindo o parlamento no estreito espaço de debates das políticas públicas entre oposição e situação em momentos de crises institucionais que vive o país.

Em Caratinga

Com a reeleição de Adalclever, o deputado fica bem à vontade para retornar a santa terrinha na inauguração das instalações do novo fórum, já que ele é o padrinho político da obra. Um obra de relevância na estrutura judiciária da região, obra de impacto que há muito não se via.