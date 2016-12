Deputado Adalclever Lopes é reeleito presidente da ALMG

BELO HORIZONTE – O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no biênio 2017/2018 será o deputado Adalclever Lopes (PMDB). O parlamentar, que ocupa o cargo desde 2015, foi reeleito por unanimidade, em Reunião Especial de Plenário realizada na manhã desta quinta-feira (1°).

Na solenidade, foram eleitos, ainda, por votação aberta e nominal, os demais membros da Mesa do Legislativo estadual para o período:

O deputado Lafayette de Andrada (PSD) foi eleito para 1°-vice-presidente;

O 2°-vice-presidente será o deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB);

O deputado Inácio Franco (PV) foi escolhido para a cadeira de 3°-vice-presidente;

Os parlamentares elegeram para o cargo de 1°-secretário o deputado Rogério Correia (PT);

O 2°-secretário será o deputado Alencar da Silveira Jr. (PDT), que foi reeleito;

O deputado Arlen Santiago (PTB) foi escolhido para 3°-secretário.

DISCURSO

Em seu primeiro discurso como presidente reeleito, Adalclever Lopes fez um agradecimento emocionado aos colegas e disse que pretende ouvir cada vez mais os parlamentares para aprender e respeitar os cidadãos mineiros. “Apesar de defendermos diferentes bandeiras, o desejo de se fazer um Assembleia Legislativa forte é o que nos une”, declarou. Ele ainda destacou seu papel conciliador e seu compromisso com os interesses de Minas Gerais.

MESA DA ASSEMBLEIA

A eleição da Mesa para o segundo biênio de cada legislatura acontece sempre no mês de dezembro do segundo ano legislativo. A posse é realizada em 1º de fevereiro do ano seguinte, na retomada dos trabalhos do Plenário, também em Reunião Especial.

A Mesa é uma comissão executiva formada por sete deputados (presidente, 1º, 2º e 3º-vice-presidentes e de 1º, 2º e 3º-secretários). Entre suas tarefas estão conduzir os trabalhos legislativos, propor alterações no Regimento Interno da ALMG, promulgar emendas à Constituição, além de orientar os serviços administrativos e ordenar despesas do Parlamento.