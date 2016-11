Inhapim tem maior número de medalhistas na região, sendo três ouros

DA REDAÇÃO- Pela déci a vez consecutiva, os estudantes mineiros trouxeram o ouro para o estado na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Ao todo, os alunos das escolas públicas de Minas Gerais faturaram 1.585 medalhas na competição, sendo 125 de ouro, 384 de prata e 1.076 de bronze. Em segundo lugar aparecem os estudantes de São Paulo, que conquistaram, ao todo, 1.222 medalhas. O resultado da Obmep foi divulgado nesta quarta-feira (30/11) no site da competição.

Na região, mais uma vez os alunos de Inhapim foram destaque. O município leva três medalhas de ouro, quatro pratas e dois bronzes. O município foi o único a fazer medalhistas de ouro na região.

PREMIAÇÃO

A 12ª edição da Obmep premiou 6.502 alunos (501 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata e 4.501 medalhas de bronze), além de conceder 42.482 menções honrosas.

Aos medalhistas será oferecida a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-Obmep), que será realizado em 2017. O aluno com participação regular no PIC tem direito a uma bolsa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq/MCTI).

Também foram premiados pela Olimpíada professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam em virtude do desempenho dos alunos.

A COMPETIÇÃO

Iniciada em 2005, a competição é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que tem como objetivo revelar e estimular talentos, além de incentivar o estudo da Matemática.

Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas (municipais, estaduais e federais) de todo o país. A competição é realizada em duas fases para os níveis 1 (6º e 7º anos do ensino fundamental), 2 (8º e 9º anos do ensino fundamental) e 3 (ensino médio).

NOVIDADES PARA A OBMEP EM 2017

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) anunciou que a partir de 2017 a Obmep será integrada à Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), constituindo uma única competição aberta a todas as escolas brasileiras, sem exceção.

A expectativa do Impa é que, com a integração das duas Olimpíadas, a Obmep – que hoje contempla quase 18 milhões de estudantes – alcance 21 milhões de alunos no ano que vem.

MEDALHISTAS DA REGIÃO

Ouro

Nível 1

Leonardo Torres Silva- Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira- Inhapim

Nível 2

Erlon Kelvim Vieira Gomes- Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira- Inhapim

Murilo Papalini dos Reis Neves- Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim

Prata

Nível 1

Gustavo Henrique Santos Souza- Escola Estadual Dr. José Augusto- Entre Folhas

Marina Alves Ayres- Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira- Inhapim

Michelle Ferreira Franco- Escola Estadual Dr. José Augusto- Entre Folhas

Thaina Damasceno Emerick Ferreira- Escola Estadual Josefina Vieira- Santa Rita de Minas

Yasmin de Lima Adolfo e Silva- Escola Estadual Princesa Isabel- Caratinga

Nível 2

Fernanda Carreiro Silva Vicente- Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim

Patrícia Oliveira Hudson Silva- Escola Estadual de Ensino Fundamental- Caratinga

Nível 3

Alana Ivani Costa Araújo- Escola Estadual Alberto Azevedo-Inhapim

Gustavo Ferreira da Costa- Escola Estadual Dom Cavati- Ubaporanga

Maira Merces Costa Araújo- Escola Estadual Alberto Azevedo- Inhapim

Tilyana Guimarães de Avelar- Escola Estadual Princesa Isabel- Caratinga

Bronze

Nível 1

Ana Luiz Bonfim de Souza Nicodemos- Escola Estadual Professora Dinalva Maria de Souza- Pingo D’Água

Carla Fernanda da Silva- Escola Estadual Sudário Alves Pereira- Caratinga

Filipe Rocha de Souza Silva- Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves- Córrego Novo

Lucas Soares de Oliveira Teixeira- Escola Municipal Barão do Rio Branco- São Domingos das Dores

Luís Claudio Prada Gonçalves- Escola Estadual Pedro Martins Pereira- Bom Jesus do Galho

Luísa Lopes Gonçalves- Escola Estadual Pedro Martins Pereira- Bom Jesus do Galho

Nível 2

Raphael Franco Silva- Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim

Silas Esthevão de Campos Cunha- Escola Estadual Dr. José Augusto- Entre Folhas

Nível 3

Paula Alves Melo Pacheco- Escola Estadual Alberto Azevedo- Inhapim

Roberto Junior Machado Freitas- Escola Estadual Reverendo Boanerges Leitão- Vargem Alegre

ESCOLAS PREMIADAS

Kit esportivo

Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira- Inhapim

Kit constituído de material didático

Escola Estadual Alberto Azevedo- Inhapim

PROFESSORES PREMIADOS

Um tablet, um diploma e um CD com as edições da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM)

– Cleir Rodrigues de Oliveira- Escola Estadual Pedro Carlos da Cruz e Escola Estadual Querobino Marques de Oliveira- Inhapim

-Fátima Marques Bicalho Quintela- Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira- Inhapim

Um diploma de homenagem e um CD com as edições da Revista do Professor de Matemática (RPM-SBM) –

-Elaine José da Silva- Escola Estadual Dr. José Augusto- Entre Folhas

-Jotair de Freitas Barros- Escola Estadual Alberto Azevedo- Inhapim