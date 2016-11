Teatro “O Grande Vendedor” trata sobre empreendedorismo no UNEC

CARATINGA – Aprender sobre vendas e empreendedorismo de uma maneira lúdica. Foi pensando nisso que o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), em parceria com o SEBRAE, CDL e Sicoob Credcooper, trouxe essa novidade: “O grande Vendedor”, um teatro empresarial, com muita comédia e criatividade. A noite aconteceu última quinta-feira (24/11), no Auditório Celso Simões Caldeira, no Campus I do UNEC, com a presença de estudantes e empresários da região de Caratinga.

Uma delas é Sandra Silva Corrêa, empresária do ramo de construção civil, e considera fundamental a participação de comerciantes em iniciativas como essa. “O teatro tem uma linguagem mais acessível, onde as pessoas entendem melhor. Eu já participei de um teatro no ano passado também, então fiz questão de presenciar hoje. Acho que o comércio tem que investir em palestras, em capacitar profissionais da área. Vendedor é a profissão mais fantástica que existe, porque deve ter muita versatilidade, tem que saber desenvolver esse papel muito bem. É uma profissão incrível”, ela acredita.

O responsável pela parceria entre o UNEC e as demais organizações participantes – SEBRAE, CDL e Sicoob Credcooper – e coordenador do Centro de Assessoria Empresarial (CAE) da instituição, José Carlos Moreira, afirma que é estratégico este teatro em tempos de vendas e festas natalinas. “Mais uma vez estamos promovendo um evento deste cunho, para poder descontrair, animar, motivar toda a comunidade. É um sucesso e essas instituições, UNEC e demais, estão de parabéns”, defende.

“É uma peça de teatro que traz alegria e aprendizado, ao mesmo tempo. Agradecemos pela parceria com o UNEC. Caratinga é uma cidade que vive do comércio. É de uma grande importância a participação dessa classe aqui”, afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, João Batista Cabral, que acredita serem fundamentais iniciativas como esta para manter o mercado de Caratinga bem capacitado e atualizado com seu público.

“O GRANDE VENDEDOR”

Criada e encenada por Rodrigo Moreira, a peça teatral fala sobre os perfis negativos e dicas para a postura do vendedor contemporâneo. Frente às tecnologias e ao público cada vez mais exigente, ele e sua equipe cênica falou da atenção que os vendedores devem ter na forma como se comportar durante o trabalho e como abordar seus clientes.

Rodrigo Moreira é formado em Marketing, com especialização em Gestão Empresarial. Ele é empresário no mercado de transporte e logística, em Belo Horizonte – MG, mas não deixou sua paixão de lado: a arte cênica. Sua carreira no palco do teatro começou a 30 anos atrás. “Treinamentos sempre agregam valor. Todas as pessoas que precisam se qualificar para vender melhor. Mas elas preferem ver situações acontecendo ao vivo, ao invés de assistir a slides e palestras. No teatro, a plateia participa bastante, acaba se tornando envolvente”, explica.