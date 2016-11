Novembro fecha com acumulado de quase 300 milímetros de chuva em Caratinga

CARATINGA- Novembro terminou, mas durante o mês foram contabilizados quase 300 milímetros de chuva, segundo apontado pela estação automática de Caratinga e divulgado pelo site do Instituto de Metrologia (Inmet). Os números exatos apontam que até as 10h de ontem, choveu 282,8 milímetros.

Na manhã de ontem, a Defesa Civil informou que diante das previsões climáticas da meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Paula Souza, o tempo ficaria chuvoso o dia todo, prevalecendo um volume maior no período da manhã. Hoje não há previsão de chuva.

Para enfrentar o período chuvoso, na última semana, a Defesa Civil mudou de lugar a Sirene do Sistema de Alerta e acionou novamente para testar, pois no primeiro teste muitas pessoas afirmaram não ter escutado. A mudança ocorreu porque um prédio mais alto foi construído ao lado de onde a sirene estava instalada e abafou o som durante o teste realizado na quinta-feira (24).

MÉDIA ANUAL

Recentemente, a Defesa Civil de Caratinga fez uma comparação da precipitação nos últimos três anos: A média anual do município de Caratinga é 1192.5 milímetros. Nesse ano de 2016, até o dia 24 de novembro, já choveu pouco mais de 900 milímetros (faltando quase 300 milímetros para atingir a média anual).

Podemos comparar esses números com 2015, ano em que choveu 845.8 milímetros (faltaram 323 milímetros para atingir a média anual) e com 2014, ano em que choveu 792.6 milímetros (faltaram 399.9 milímetros para atingir a média anual).

A Defesa Civil alerta a população que mora em áreas de risco que fique atenta, mesmo com a previsão de poucas chuvas e qualquer dúvida entre em contato com a Defesa Civil no 199 ou 3329-8043.

CHUVAS REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO EM CARATINGA*

Dia Precipitação 08/11/2016 5,8 09/11/2016 5,2 10/11/2016 1,8 11/11/2016 0,2 13/11/2016 8,2 14/11/2016 45,4 15/11/2016 12,4 16/11/2016 27,6 17/11/2016 0,2 18/11/2016 20,2 19/11/2016 12,6 22/11/2016 0,4 23/11/2016 56,2 24/11/2016 18,4 30/11/2016 68,2 (até as 10h)

*Nos dias que não estão mencionados nesta tabela não houve chuva

Queda de árvore na BR- 116

Na BR-116, próximo a Ubaporanga, a queda de uma árvore interditou parcialmente a pista. Ainda na manhã de ontem, uma equipe dos bombeiros militares realizou a retirada dos galhos e folhagens. Eles tiveram apoio de funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). O trabalho foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que controlou o trânsito no local.