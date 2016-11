Casa da Mulher realiza formatura de mais 202 caratinguenses

A Casa da Mulher é um projeto criado pela Gestão 2013-2016 que abre as portas do mercado de trabalho e já capacitou quase 2 mil mulheres em quatro anos de existência

CARATINGA – A Casa da Mulher realizou mais uma formatura das Oficinas de Cabeleireiro, Penteado para Noivas, Manicure e Pedicure, Depilação, Corte e Costura Módulo I e II, Arte em Pano de Prato e Pintura em Tela. A solenidade de entrega dos certificados foi realizada na noite de segunda-feira (28), na Funcime (Fundação Educacional Cidade dos Meninos), no bairro Santa Cruz.

A cerimônia de entrega dos certificados contou com a presença do chefe de Gabinete, José do Carmo Fontes ‘Zé Mugango’ representando o prefeito Marco Antônio, da secretária de Desenvolvimento Social Lívia Maria Fernandes Siqueira, da coordenadora da Casa da Mulher, Aparecida Duarte, de formadoras e familiares das formandas e membros da comunidade.

A partir de agora, mais 202 mulheres têm capacitação profissional e condições de entrarem e se estabelecerem no mercado de trabalho. Um exemplo é Marta Medeiros, de 50 anos, formanda em Manicure e Pedicure. Ela conta que pela segunda vez participa de uma formação na Casa da Mulher. “Em 2014 fiz o curso de Depilação que foi muito proveitoso. Nos últimos três meses participei desse novo curso pensando em me profissionalizar, pois já atuava na área como autodidata. Agora aprendi as técnicas e com o certificado em mãos já posso concorrer a uma vaga como profissional da área. Já recebi uma proposta de trabalho e pretendo trabalhar em um salão de beleza”.

Marta acrescenta que toda mulher que tem tempo livre deveria participar de uma formação. “A mulher precisa criar novas oportunidades e buscar o crescimento profissional. A Casa da Mulher oferece diversos cursos gratuitamente e quem não aproveita está perdendo tempo”.

A CASA DA MULHER

De acordo com Lívia Fernandes, a Casa da Mulher realiza a 8ª Formatura e soma quase 2 mil capacitações. “A atual gestão inaugurou esse espaço para a atender às mulheres no dia 8 de março de 2013 e desde então tem procurado, com suas ações, propiciar assistência e formação às participantes, com o objetivo da capacitação não tenha uma finalidade em si, nem seja orientado pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitui em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida para a mulher”.

A coordenadora da Casa da Mulher, Aparecida Duarte explica que além dos Cursos, a Casa da Mulher realiza encaminhamentos às demais redes, como CRAS, CREAS, Saúde, Educação e Previdência. “Essas ações têm o intuito de prevenir situações de risco social, pessoal, fortalecer os vínculos familiares e comunitários dos usuários, atendimento sociopsicopedagógico, visita domiciliar, busca ativa, dinâmica de grupo, palestras com temáticas diversas e por meio dessas ações, busca possibilitar novos rumos e direcionamento na realidade de cada participante que passa por esse espaço”

Aline Bárbara do Carmo, 22 anos e Neusa Alves de Freitas, 43, participaram do curso de Pintura em Tela. “Eu estou muito feliz com a capacitação e digo que valeu a pena o aprendizado”, conta Aline. “Sou monitora na ARCA (Atendimento, recreação de Crianças e Adolescentes) e tudo que aprendi vai me ajudar na realização de atividades junto aos assistidos da instituição” “No ano passado fiz o curso de Biscuit”, acrescenta Neusa. “Voltei interessada no curso de Arte em Tecido, mas não havia mais vagas, então optei por Pintura em Tela e não me arrependo. Aprendi muitas técnicas e já estou recebendo encomendas de familiares e vizinhos. Já estou ganhando dinheiro com o curso”, comemora Neusa.

O chefe de Gabinete, Zé Mugando participou da entrega dos certificados e deixou às formandas uma mensagem, em nome do prefeito Marco Antônio. “Fico muito feliz em ver tanta gente se capacitando. Estas mulheres que agora são profissionais agarraram a oportunidade e irão trazer à nossa cidade novas oportunidades de trabalho e eu desejo sucesso a todas”

Endereço:

A Casa da Mulher funciona na Rua Princesa Isabel, nº 310. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (33) 3329-8018.