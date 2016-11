Táxi encontrado incendiado na zona rural de Vargem Alegre

DA REDAÇÃO – Um taxista foi assaltado na noite desta terça-feira (29) e teve o seu carro levado pelos bandidos. O crime aconteceu na zona rural de Vargem Alegre. No decorrer dos levantamentos da Polícia Militar, o veículo foi encontrado, porém ele tinha sido incendiado.

O taxista, 49 anos, contou aos militares que levou uma passageira até a cidade de Ipatinga e ao retornar usou o trajeto de estrada de terra que liga Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, a Vargem Alegre.

Conforme a vítima, quando faltavam cerca de sete quilômetros para chegar a Vargem Alegre, ele pegou um trecho ruim de estrada e teve que reduzir a velocidade. Neste momento, foi abordado por bandidos, que estavam armados e renderam o taxista. Um dos autores chegou a agredir a vítima com uma coronhada. Os marginais mandaram o taxista deitar na estrada e pegaram o carro, seguindo sentido ao distrito de Revés do Belém. Segundo o taxista, dentro do carro havia 390 reais, um celular e documentos pessoais.

Durante a ocorrência, o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu uma ligação informando que um veículo Fox estava totalmente incendiado. O carro foi deixado numa estrada de terra sentido ao distrito de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga. O que restou do veículo foi removido ao pátio credenciado.

Até o final dessa edição os autores não tinham sido detidos.