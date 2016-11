PAINEL 01-12-2016

Noite do Pé de Serra

Acontece hoje a “Noite do Pé de Serra”, com Forrozeart e padre Gleidson no Varandão Grill. Padre Gleidson deixa o convite: “Vamos forrozear? A noite mais animada de Caratinga! Chama a família e os amigos para se alegrar, cantar e até arriscar uns passinhos ao som da melhor música nordestina. Xote, xaxado e baião. Forró no pé e no coração. Venha se divertir numa noite de alegria e emoção”. Quem ainda não adquiriu o ingresso; vendas estão disponíveis com Luciano Fera, Extra Farma, padre Gleidson e Varandão.

Chapecoense

O acidente com o time da Chapecoense deixou o mundo consternado. 71 pessoas morreram após a queda do avião que levava a delegação, jornalistas e convidados. E uma das mais belas homenagens foi feita pelo principal jornal de esportes da Argentina, o diário “Olé”. “Championcoense” foi o trocadilho escolhido pelos jornalistas para a manchete principal do periódico, que traz ainda uma charge que viralizou nas redes sociais, dos jogadores da equipe sendo “premiados” com auréolas no céu.

13º dos servidores estaduais

O governo de Minas Gerais vai anunciar na semana que vem para o funcionalismo, em uma reunião com os sindicatos representantes das diversas categorias, qual a data e a forma de pagamento do 13º salário. Ainda fazendo as contas para saber como quitará o benefício, o estado marcou nova data para o encontro, previsto inicialmente para ontem. De acordo com uma fonte do alto escalão do Executivo, já estariam garantidos 80% dos recursos necessários.

Renan Calheiros

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que o pacote anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal (MPF) ao Congresso estava “fadado” a sofrer modificações. Em votação na Câmara, na madrugada de ontem, deputados desfiguraram o projeto. Das dez medidas originais, apenas quatro passaram parcialmente e itens que podem enfraquecer investigações foram incluídos.

Ministra Cármen Lúcia

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, disse que lamenta a aprovação das medidas anticorrupção com emendas que, segundo ela, ameaça a autonomia dos juízes e do poder judiciário. “Pode-se tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se conseguirá, calar a Justiça”, afirmou em trecho da nota divulgada durante o dia de ontem.