Polícia investiga crime de extorsão tendo padre como vítima

Quatro pessoas foram detidas, dentre elas, o vereador Ronilson, que já foi liberado

CARATINGA – Desde ontem a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA está acompanhando o caso em que a Polícia Civil esteve na casa do vereador Ronilson Marcílio e o levou para a delegacia. Depois que Ronilson foi detido, outros três foram presos, sendo eles Bruno dos Anjos Freitas, Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro e Giorge Carvalho Lima. O delegado Luiz Eduardo Moura Gomes está à frente de uma investigação envolvendo as pessoas citadas, porém nada foi revelado pela corporação.

No entanto a reportagem policial soube que se trata de um crime de extorsão e associação criminosa. Segundo fontes que não serão reveladas por questão de segurança, a vítima seria o padre José Antônio Nogueira, que era provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os suspeitos teriam um vídeo sobre a vítima e estariam querendo R$ 200 mil para que esse material não fosse divulgado.

Ronilson se mostrou tranquilo quando foi conduzido para delegacia, onde ficou até 2h de hoje, sendo liberado após ser ouvido. Bruno, Alessandro e George foram autuados por extorsão e associação criminosa e conduzidos ao presídio, já que estariam em flagrante e existem gravações deles chantageando a vítima.

O advogado do vereador, Dário Júnior, em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, disse que Ronilson conversou com a polícia e informou que estava apenas tentando ajudar a vítima, sabendo que ela estava sendo extorquida.

Max Capela Araújo e Cleunice Batista Sampaio Capela são os advogados de Bruno, Alessandro e Giorge. Max Capela disse que pedirá a soltura de seus clientes, “pois são primários e têm bons antecedentes”. Sobre o caso, Max ainda não falará que medidas tomará, mas adiantou que não concorda com a questão da associação criminosa, “pois nesse delito teria que ter envolvimento de um grupo há muito tempo e ter cometido outros crimes. Então a defesa trabalhará a questão da extorsão”.

A Polícia Civil até agora não se manifestou sobre o caso e não concedeu nenhuma entrevista. O vereador Ronilson disse estar tranquilo, pois não fez nada de errado.

A reportagem do DIÁRIO tentou contato com a vítima, mas não obteve êxito.