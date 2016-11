Amauri é quarto colocado em corrida de Nanuque

DA REDAÇÃO- Após alcançar o 3° lugar-geral na “XV Corrida Criançada” de Coronel Fabriciano, o atleta Amauri Rodrigues de Oliveira traz o resultado de sua competição mais recente: a “4ª Cinco Milhas de Nanuque”, que aconteceu no último domingo (27).

Esta foi a terceira vez que o atleta participa da prova. Ele afirma que este ano o nível foi forte, com participação de atletas de outros estados. Após cumprir o percurso de aproximadamente oito quilômetros, Amauri foi o 4º colocado geral.

Agora, Amauri se prepara para sua próxima competição, que acontecerá no dia 11 de dezembro, em Porto Seguro, a Brasil Super Running 5 km. O atleta conta com o patrocínio da JR Pneus, Rio Doce e Prefeitura de Caratinga, através do Programa Bolsa Atleta.