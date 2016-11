Mais uma renúncia na provedoria do HNSA

Padre José Antônio que assumiu em 2014, após a renúncia do provedor anterior também renunciou ao cargo. HNSA enfrenta dificuldades para encontrar novo provedor

CARATINGA- Mais uma renúncia na provedoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Padre José Antônio Nogueira renunciou ao cargo de provedor do hospital. Ele e o presidente do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares, foram nomeados como provedor e vice-provedor, respectivamente, no dia 26 de fevereiro de 2014, após a renúncia feita pelo provedor anterior, Sérgio Luís Ribeiro e pelo vice-provedor, Geraldo Araújo.

Com a renúncia do padre, o cargo permanece vago e segundo informações colhidas junto ao presidente da mesa diretora do HNSA, dom Emanuel Messias de Oliveira, a procura por outro provedor não está fácil.

De acordo com o bispo, Kdner não está ocupando o cargo deixado por padre José Antônio, seguindo como vice-provedor. “Ele apenas assina documentos que forem necessários, pois já deixou claro que não tem condições de assumir a provedoria”, disse o bispo.

No dia 20 de julho deste ano foi anunciada a transição na administração do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), que estava sob a responsabilidade da Fundação Educacional de Caratinga (Funec) desde outubro de 2014, por meio de convênio de cooperação; retornando à diocese de Caratinga. Padre José Antônio, como provedor, participou desta gestão. Após a transição, a primeira mudança anunciada foi a chegada de uma nova administradora: Suely Pereira de Souza, ex-secretária de Saúde de São Domingos das Dores. Durante a gestão da Funec, o administrador do hospital foi Arthur Ferreira da Silva Júnior.