“Nossos Centenários”: FUNEC homenageia cidadãos com 100 anos ou mais

CARATINGA – Chegando à segunda edição, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) realizou o “Nossos Centenários”, uma homenagem pela experiência de vida de senhoras e senhores com a partir de 100 anos de idade, residentes de Caratinga e região. No Centro de Convenções do UNEC – Ginásio Dário da Anunciação Grossi –, o evento recebeu

também família e amigos de cada homenageado, além de ter sido prestigiado por autoridades como o vice-prefeito eleito, o médico Giovanni Corrêa, o presidente da Academia Caratinguense de Letras (ACL), Monir Ali Saygli, o presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Credcooper, Kdner Valadares, e a vice-prefeita do Município de Santa Margarida.

A homenagem “Nossos Centenários” foi criada no ano de 2015 e é voltada para todos que já possuem mais de 100 anos ou completa a idade até o dia 31 de dezembro. Nessa segunda edição, foram homenageados 32 centenários, sendo o mais velho com 112 anos. Presenteados com lembranças e um registro documental e fotográfico dessa data, eles receberam também uma benção conferida pelo monsenhor Raul Motta de Oliveira.

“São pessoas maravilhosas. Com esses centenários, nós aprendemos tantas coisas, são muitas experiências, são exemplos de honestidade. Então, é mais que justo receberam essa homenagem da Fundação Educacional de Caratinga, que tem a preocupação de fazer o bem. E essa é uma forma de fazer o bem. Isso nos faz rejuvenescer, viver ainda mais alegre”, acredita o reitor do Centro

Universitário, professor Antônio Fonseca, que este ano também trouxe seu pai, Francisco Caetano da Silva, completando 100 anos em 2016.

Na organização do evento, também participou o Centro de Assistência à Saúde do UNEC (CASU), mantido pela Fundação. A equipe de Nutrição do CASU foi responsável pela elaboração cautelosa do cardápio que compôs o coquetel, pensado especialmente no público da terceira idade. E os profissionais de saúde do Centro de Reabilitação prestaram suporte durante toda a programação, com cadeiras de roda e assistência à mobilidade dos homenageados no espaço do evento. A edição de 2017 ainda não possui data marcada, mas segundo a FUNEC já está prevista para o mês de setembro.