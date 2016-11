Noventa e dois estudantes receberam a homenagem

CARATINGA – A Câmara de Caratinga homenageou estudantes de escolas estaduais, municipais e particulares que se destacaram nos estudos durante o ano. A sessão solene da Câmara aconteceu no auditório do Unec na tarde de ontem e contou com a presença de pais, alunos, professores e diretores. Noventa e dois alunos receberam diplomas e medalhas de mérito estudantil.

A premiação dos alunos destaques é realizada pela Câmara Municipal desde 1991; quando foi aprovada a resolução 318 de autoria do, então, vereador Salatiel Ferreira Lúcio. Salatiel participou da cerimônia e ressaltou que a resolução é fruto de uma parceria com as professoras Neusa Glória, Vanda Lélis e o professor Geraldo Elísio, com objetivo de incentivar os alunos a estudar. “O mais importante que podemos fazer ao ser humano é dar educação para ele saber como funciona o mundo. A educação transforma as pessoas e por isso enquanto vereador demos esta contribuição”.

O presidente Sérgio Antônio Condé disse que é muito importante homenagear os alunos que se destacam nos estudos. “Se trata de um incentivo, pois os alunos são avaliados através de redações e frases e desta forma sentem à vontade de se dedicarem mais e o alunos que não foram destaques esse ano, poderão ser no próximo”, disse o presidente.

Heron Barbosa Silva de apenas oito anos, está no segundo ano do ensino fundamental, estuda na escola Engenheiro Caldas no Bairro Santa Zita e foi destaque com a seguinte frase: “Tudo que você faz cedo ou tarde, você recebe de volta”. Com muita desenvoltura para conversar, Heron disse que gosta muito de ler e principalmente da disciplina de português. “Gostei muito de ter participado, fiz a frase sozinho, gosto de ler e ano que vem quero participar novamente”, disse o garoto que foi destaque em sua escola.