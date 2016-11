Ambulância colide contra caminhão na Avenida Armando Alves da Silva

CARATINGA – Um acidente foi registrado na tarde de ontem na Avenida Armando Alves da Silva. A colisão envolveu uma ambulância, placas de Vargem Alegre, e um caminhão.

Conforme testemunhas, o motorista do caminhão fazia uma manobra no momento da colisão. Uma pessoa chegou a dar sinal para o condutor da ambulância, mas ele não conseguiu evitar a batida e o veículo atingiu a traseira do caminhão. Com o impacto, a frente da ambulância ficou bastante danificada.

Nenhum dos motoristas se feriu e as causas do acidente estão em apuração.