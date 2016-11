Três menores apreendidos por tráfico no Vale do Sol

CARATINGA – Três menores, com idades entre 16 e 17 anos, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (28) acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na Rua Francisco Vitor de Assis, Vale do Sol, a Polícia Militar apreendeu 12 pedras de crack e R$ 51.

Durante patrulhamento, os militares foram informados que três adolescentes estariam traficando drogas na Rua Francisco Vitor de Assis. A informação também apontava que eles faziam contato com usuários e pegavam os entorpecentes, que foram deixados estrategicamente perto de um caminhão.

Os militares foram até o local e abordaram os menores, sendo encontrada com eles a quantia de 51 reais. As pedras de crack foram encontradas próximas ao caminhão.

Conforme a PM, os três menores já foram apreendidos anteriormente por tráfico. Eles acabaram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.