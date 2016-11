Lotérica assaltada em Pingo D´água

DA REDAÇÃO – Uma casa lotérica, localizada na Rua Raimundo Delfino, Centro, Pingo D’água, foi assaltada na tarde desta segunda-feira (28). Os bandidos fugiram levando R$ 5.400 do caixa e 120 reais de uma cliente.

Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando foi avisada que um assalto acabara de ocorrer na agência lotérica. Os militares foram ao local e a atendente contou que dois indivíduos eram os autores do crime. Os policiais verificaram as imagens do sistema de monitoramento e observaram que um dos autores portava uma pistola semiautomática e vestia camisa gola polo verde, bermuda clara e usava capacete rosa. Já o comparsa empunhava um revólver e trajava blusa de malha azul, calça preta com listras brancas e usava capacete preto.

Segundo a funcionária, os autores desferiram coronhadas no vidro blindado do caixa da agência e diziam que iriam matar as pessoas que se encontravam na fila do estabelecimento, caso ela não abrisse a porta. Diante da situação, a funcionária abriu a porta e um dos marginais pegou 5.400 reais que estavam no caixa. Enquanto isso, o comparsa roubou os 120 reais de uma cliente. Após o assalto, a dupla fugiu numa moto YBR Yamaha 150 cor escura.

A PM montou cerco e bloqueio e foi informada que dois indivíduos estavam fazendo lanche em uma barraquinha e que haviam comentado sobre o assalto. Os militares localizaram essas pessoas, porém elas disseram que tem hábito de passear em Pingo D’água, pois possuem um terreno no município. O veículo Corsa, de propriedade de um destes indivíduos, foi vistoriado e nada de ilícito foi encontrado. Os militares fizeram consulta e nenhuma irregularidade foi encontrada junto ao nomes desses dois indivíduos.

Os autores não tinham sido detido até o final dessa edição.