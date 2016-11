Causa da morte de jovem ainda é mistério para família de Patrocínio

Caratinga – Luiz Fernando faleceu no PAM de Caratinga. Segundo família, não havia médico para atendimento

A causa da morte de Luiz Fernando Gomes de Carvalho ainda é uma incógnita para a família. O jovem que tinha 21 anos de idade era de Patrocínio.

Luiz Fernando teve a última tarde de lazer com a família em uma cachoeira, no último domingo (26). Mas, rapidamente a diversão deu espaço ao sofrimento. O rapaz se queixou à mãe, Neuza Maria de Carvalho de fortes dores do lado esquerdo peito.

O pai de Luiz, José Gomes de Carvalho decidiu levar o filho para o Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga. Ele questiona o atendimento e denuncia a falta de médicos. Segundo José, o filho foi atendido apenas por uma enfermeira. Após longa espera, Luiz teria sido encaminhado para a sala de emergência e veio a notícia de seu falecimento.

A família ainda não sabe a causa da morte, que será apontada após o resultado da perícia, que deve sair em 15 dias.

O irmão de Luiz, Adenilson Carvalho diz que o jovem era aparentemente saudável e lamenta o seu falecimento. “Ele trabalhava o dia inteiro, cantava, jogava bola. Infelizmente isso aconteceu” .

O PAM ainda não se pronunciou sobre o caso.