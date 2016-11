Gorila solta o grito de bicampeão

Santa Cruz empata com ASBJ e vence o Regional da LCD

CARATINGA – Mais uma tarde histórica para o futebol regional. O estádio Dr. Maninho, palco de tantas decisões emocionantes, recebeu um grande público neste domingo (27) para o segundo e decisivo encontro entre Santa Cruz e Associação

Sportiva de Bom Jesus (ASBJ) que definiu o campeão do certame 2016. Na primeira partida em Bom Jesus do Galho, o Gorila surpreendeu a ASBJ e venceu por 3 a 2. Com esse resultado, o Santa pisou no gramado do campo Caratinga precisando apenas de um empate. Pelos lados do Tricolor de Bom Jesus, só uma vitória por qualquer placar importava. Assim, o título seria decido por tiros diretos da marca penal.

SANTA CRUZ 1 X 1 ASBJ

Com a bola rolando, o Lobo tratou de buscar o ataque já que só a vitória importava. Porém, logo aos seis minutos um balde de água fria nas pretensões da ASBJ. O camisa dez Antônio Carlos fez boa jogada na intermediaria ofensiva do Santa Cruz, ajeitou o corpo e arriscou de longe. Num chute de rara felicidade, a bola viajou e entrou no ângulo direito do goleiro Goiaba, que nada pode fazer. A torcida do Gorila foi a loucura e fez sacudir as arquibancadas do Dr. Maninho. Depois do gol, o Lobo se mostrou ainda mais nervoso e errava passes curtos sem conseguir atacar com eficiência. O técnico Fabrício Tristão colocou em campo o camisa 10 Luiz Augusto que por problemas pessoais não jogou no primeiro confronto da decisão.

Com poucos minutos em campo, Luiz tornou sua equipe mais ofensiva e equilibrou as ações. Aos 39 minutos da etapa inicial, Gutierrez fez boa jogada de linha de fundo, levantou a cabeça e colou na área. A defesa do Santa Cruz marcou bobeira, o artilheiro Kaká não perdoou e de pé direito quase embaixo do gol empurrou para as redes do goleiro Ricardo Baiano. O primeiro tempo foi encerrado com o placar empatado em 1 a 1.

Na volta para a etapa final, nenhum dos dois técnicos alterou suas equipes. Porém, a ASBJ voltou com uma postura ainda mais agressiva em busca do gol da virada. O

Santa Cruz tentava explorar bem os espaços nas costas dos dois laterais do Lobo que se atiravam para o ataque. Gabriel Louzada que entrou no lugar de Taffarel, recebeu no bico da grande área do Gorila. De perna direita soltou uma bomba que explodiu no travessão de Ricardo Baiano. Enquanto o Lobo se apressava em busca do gol que forçaria os pênaltis, o Tricolor da

Santa Cruz não demonstrava pressa alguma e fazia o tempo passar. O técnico João colocou o camisa nove Silas e o 18 Geovane. Ambos com a missão de para puxar os contra ataques pra tentar matar o jogo. A Associação buscava o gol com valentia e fez entrar o ídolo camisa 09 Juninho. Porém, o Lobo esbarrou na ótima dupla de zaga formada por Lucão e Magrelo. Sem falar no experiente goleiro Ricardo Baiano. Aos 49 minutos, o árbitro Ricardo Satler “Alemão”. Apitou o final do jogo para a explosão da torcida do Santa Cruz que soltou o grito de bicampeão.

Santa Cruz: Ricardo Baiano, Pedrinho, Lucão, Magrelo, Afonso, Gino(Júlio), Rominho (Xandinho), Juliano (Silas), Antônio Carlos (Jeguinho), Caeca (Alan Camarão), Daniel (Geovane). Técnico: João.

Outros campeões: Cassim, William, Netinho, Maycon, Kelvin, Leandro, Edgar.

ASBJ: Goiaba, Gutierrez, Quibinho, Dil, Leandrinho, Chebinha, Edson, Daniel Vilela (Luiz Augusto), Taffarel (Gabriel Louzada), Kaká, Parrão (Juninho). Técnico: Fabrício Tristão.

Outros vice campeões: Rafael, Jhon Lennon, João Pedro, André, Ratinho, Gamarra.

Arbitragem: Ricardo Satler “Alemão” foi o central. Auxiliado por Edson de Sá e Thiago Ferreira. O trio vindo de Manhuaçu, tinha a responsabilidade de manter o controle de uma partida que prometia ser nervosa e acirrada como toda final. Com

muita presença e personalidade, o árbitro começou marcando em cima sem dar chances para reclamações. Mais uma vez, tomou conta do jogo e levou até o fim sem atropelos. Ótimo trabalho sem a menor interferência no placar do jogo.

AGRADECIMENTOS DA LCD

Ao final da partida, Paulo Afonso, presidente da LCD, avaliou positivamente o certame de 2016. Ele destacou os investimentos das equipes, que proporcionaram grandes jogos. Paulo Afonso ainda fez seus agradecimentos. “A Liga Caratinguense de Desportos agradece ao Diário de Caratinga, ao amigo Rogério Silva, Hélio do Carmo, Getúlio Dias, Adenilson Geraldo, Prefeitura de Caratinga, presidente da Câmara Municipal, Sérgio Condé; doutor Rodrigo e todos aqueles que colaboração direta e indiretamente para realização deste belo espetáculo. Agradeço principalmente a Polícia Militar que nos amparou para o bem estar de todos. Por fim, agradeço a Deus por ter me dado forças para conduzir esta caminhada até aqui e que nos próximos anos melhore cada vez mais este campeonato. Um abraço caloroso a todos e aproveito para desejar um Natal cheio de paz e harmonia. Fica aqui o meu muito obrigado”, disse de forma emocionada o presidente da LCD.