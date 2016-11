Rapper Lucas Cathoud lança ‘Gênesis’

CD está disponível nas plataformas digitais do artista

CARATINGA – Hoje o rapper Lucas Cathoud lança o CD ‘Gênesis’ em suas plataformas digitais. Conforme o artista, o trabalho é composto por dez faixas. “É um relançamento de um disco de 2013 com quatro faixas inéditas. A mensagem basicamente é a Bíblia, contando e cantando as histórias do Gênesis”, explica Lucas Cathoud.

Ele disse que no ano passado lançou o EP ‘Disposição’ e se envolveu em outros trabalhos. “Comecei o projeto Bíblia Rimada no começo do meu ministério, há quatro anos. Na ocasião lancei um disco com seis músicas contando e cantando as histórias da Bíblia da Criação. Devido outros compromissos não consegui finalizar na época este projeto, mas após concluir meu ensino superior no final de 2015, passei a me dedicar mais ao RAP. Graças a Deus este ano consegui finalizar o livro do Gênesis e nesta terça-feira (hoje) estarei lançado o disco, que tem participações de Ana Paula Cathoud, Davi Cathoud e Matheus Guilherme, terá beats do Carlos Rdse Rhandus e de Maurício Santana; a arte ficou por conta do Rafael Tavares Gripp”.

Ele fala ainda sobre o seu Rap Estilo Bíblico. “Espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e o público adquira conhecimento bíblico e também se divirta ouvindo este disco. Venho mais profissional, além do lado espiritual, espero que fique no nível de grandes nomes do rap nacional”.