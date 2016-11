VESTIBULAR DE MEDICINA DA UNEC FOI UM SUCESSO

Instituição inovou em segurança e aplicou provas em quatro cidades

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC), mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), realizou no último domingo (27) o seu vestibular de Medicina, com vistas à formação de turma para o primeiro semestre de 2017. A instituição ofereceu 40 vagas para os mais de mil candidatos inscritos. Segundo o presidente da Comissão do Vestibular 2017, professor Eugênio Maria Gomes, a instituição promoveu o seu vestibular em quatro cidades: Belo

Horizonte (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Caratinga e Vitória (ES). Para cada um desses locais a instituição enviou uma equipe de aplicação, composta por um coordenador de área, fiscais de sala, fiscais de corredores, pessoal de apoio e seguranças, além de contar com a parceria com a Polícia Civil. A coordenação de área foi ocupada pelos seguintes professores da

instituição: Eliza Cristiane de Rezende Marques (Vitória), Eflaviano Pires Macedo (Belo Horizonte), Sanderson Dutra (Caratinga) e Walber Gonçalves de Souza (Campos dos Goytacazes).

De acordo com a professora Miriam Mangelli, presidente da Fundação Educacional de Caratinga, a instituição teve o vestibular de medicina mais concorrido de toda a região, fruto de um somatório de fatores: a qualidade do curso, a boa nota recebida do MEC, em sua última avaliação e a segurança com que o vestibular da Unec é aplicado nos locais em que é oferecido. “A última avaliação do nosso curso de Medicina – feita pelo Ministério da Educação e Cultura – foi nota 4, numa escala que vai de zero a cinco. Além disso, a segurança com que o vestibular vem sendo aplicado consegue superar a que é aplicada ao ENEM”, registra a presidente.

De acordo com Eugênio Gomes, no vestibular da Unec a segurança é, de fato, um ponto forte. Vários professores preparam questões e, a partir de um banco de dados cinco vezes maior que o necessário, as questões são selecionadas por um responsável. Selecionadas as questões, o responsável encarrega-se de formatar algumas propostas de provas e, ao final, apenas o presidente da Comissão de Vestibular formata a prova que será aplicada, utilizando-se do banco de dados, com liberdade para alterar toda a ordem das questões. Ninguém, absolutamente ninguém, que tenha algum parente prestando o vestibular, participa da elaboração, formatação e aplicação das provas. As provas são acondicionadas em um envelope feito de material especial (napa), juntamente com os gabaritos destinados aos alunos, um lacre para fechamento e uma folha de presença, na qual estão

registrados os números dos lacres de abertura e fechamento. Os envelopes são acondicionados em um malote, também lacrado e o aplicador somente toma conhecimento do seu conteúdo quando quebra o lacre em sala, na presença dos candidatos, os quais assinam a folha de presença e comprovam se a numeração está correta. O fechamento do envelope obedece a mesma sequência.

O gabarito fica sob os cuidados de apenas um responsável e todos os envolvidos no vestibular somente tomam conhecimento do resultado quando o mesmo é publicado no site da instituição, após a saída de todos os candidatos dos locais de aplicação das provas. Além disso, existe todo um cuidado em relação à participação dos candidatos, não sendo permitida a entrada de qualquer objeto ou aparelho eletrônico. Até mesmo a caneta é fornecida pela instituição e o único líquido que pode ser consumido durante as provas é água, em garrafa transparente. Os candidatos passam pelos detectores de metal e, posteriormente, pela biometria, cujas impressões digitais serão comparadas futuramente com as dos novos alunos. “O processo é extremamente seguro. Somos muito rigorosos nesse quesito e temos uma equipe de primeira linha envolvida no processo: Odon Fernandes Loures, Dr. Thales Rezende, professores Celeste Aparecida Dias e Hebert Amaral, Solange Araújo, Mário Miranda, além de professores, aplicadores de prova, policiais civis, pessoal de apoio, responsáveis pela lisura com que o nosso vestibular é aplicado. Nossos agradecimentos a todos pela participação e cuidado com o nosso vestibular”, registra Eugênio Gomes, também colunista do DIÁRIO DE CARATINGA.

Participaram do vestibular de medicina da Unec candidatos oriundos de várias partes do país, como o candidato de 17 anos, concluinte do terceiro ano e residente na cidade de Manaus (AM). “Poderia ter feito a prova em Belo Horizonte, mas, preferi fazê-la em Caratinga para poder conhecer o lugar onde estudarei caso passe no vestibular. Gostei muito da cidade, do campus universitário, da estrutura e meus pais foram muito bem recepcionados enquanto eu fazia a prova. Achei muito bom o envelope chegar lacrado à sala e ser aberto na frente de todos, inclusive assinei a folha de controle de abertura e fechamento do envelope. Este é o meu primeiro vestibular e espero estudar aqui”, registra o candidato.

O professor Antônio Fonseca da Silva – reitor do Unec e diretor executivo da Funec – fez questão de participar da reunião de encaminhamento das equipes aos locais de provas, fora de Caratinga. “Estamos muito felizes com o resultado do nosso vestibular de Medicina. O professor Eugênio e equipe estão de parabéns. A instituição, ao longo dos anos, desenvolveu uma excelente performance na aplicação de seus vestibulares e atinge agora, a excelência. O rigor implantado na aplicação desse vestibular coloca a instituição em lugar de destaque, em toda a região, no quesito segurança. Até a sala em que trabalha a equipe de vestibular é monitorada por câmaras. São muitos detalhes, todos observados, com cuidado, pela equipe.”, comenta o professor.

A instituição, agora, se prepara para a aplicação do vestibular Unificado, no próximo domingo (4/12) oferecendo vagas para mais de duas dezenas de cursos, em Caratinga e Nanuque.