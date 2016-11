Estudantes são beneficiados pelo Lions com feira de saúde

CARATINGA- Dando continuidade ao seu programa de atendimento às necessidades da comunidade e ao que está estabelecido neste ano em que o Lions Internacional comemora o seu centenário de fundação, o Lions Clube Caratinga-Centro patrocinou um evento de grande apelo social, em conformidade com o que estabelece o Código de Ética e os Propósitos da Instituição, tendo em destaque o lema “Nós Servimos”.

A presidente do Clube, Angélica Schmidt juntamente com o secretário José Souto e outros membros do clube, Dênio, Hélio, Fátima, Soraia, Márcia, Ivonete e Marina; além da voluntária Hana Gabriela, realizaram na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes (NEEC), no Bairro Santa Cruz, a “Feira de Saúde”, reunindo todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foram entregues folhetos informativos sobre “Combate e prevenção contra a diabetes e hipertensão”. Centenas de alunos tiveram aferida a pressão arterial e fizeram a medição dos índices de glicemia, através de processos realizados por profissionais da área de saúde do próprio clube e do Centro de Apoio à Saúde do (CASU). “Com esses serviços prestados à comunidade, o Lions vai a cada dia firmando a sua atuação como um clube de serviço atento às necessidades da comunidade caratinguense, regional e nacional”, comentou Angélica.