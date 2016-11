16º FESTIVAL DE DANÇA DA ALLEGRO

“Disney em Dança: Era uma vez um sonho” foi tema desta edição com mais de 140 dançarinas no Ginásio da Escola Professor Jairo Grossi

CARATINGA- A Allegro Escola de Dança Jairo Grossi realizou a 16ª edição do seu famoso Festival de Dança, desta vez trazendo o tema “Disney em Dança: Era uma vez um sonho…”. O espetáculo aconteceu no Centro de Convenções do UNEC – Ginásio Dário da Anunciação Grossi – na noite de sábado (26), lotando a plateia e preenchendo o palco com 18 apresentações e 143 dançarinas, entre alunas da Allegro, mães, professores e estagiários.

A edição deste ano teve grandes novidades. A primeira delas foi a participação das crianças do projeto Dança do Bem, uma ação de responsabilidade social da Escola Professor Jairo Grossi que garante às crianças da rede pública de ensino o acesso à arte e à dança na Allegro. Essas alunas participam gratuitamente dos ensaios durante o ano. O projeto foi implantado em 2016 e oferece às dançarinas, sem custos, todo o figurino usado nas apresentações e suporte durante a realização do Festival. Foram 10 meninas se apresentando pelo projeto Dança do Bem.

A inserção de crianças de baixa renda e o sonho infantil de um dia poder conhecer o mundo Disney foi o que inspirou a professora da Allegro, Keké Rodrigues, a escolher o tema deste ano. Diretora-geral da Escola de Dança e responsável por todos os processos de organização do evento até à sua data, Keké visitou a Disneylândia recentemente. A partir de então, propôs que o 16º Festival de Dança se chamasse “Disney em Dança: Era uma vez um sonho…”. “Na verdade, todos os personagens, as histórias, os cenários representam um sonho. O festival também é um sonho para nós, para mim e todos que participam na organização desse espetáculo. E é o sonho de cada dançarina se apresentar nesse espetáculo”, ela declara.

Outro diferencial desta edição foi a presença de duas bailarinas convidadas: Paula Mangelli, dançarina na Escola de Dança Nayana Rick (de Belo Horizonte) e neta da presidente da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), professora Mirian Mangelli; e a ex-aluna da Escola Prof. Jairo Grossi, Luana Bittencourt Brandão, bailarina na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, de Joinville – SC.

“Percebemos que, a cada ano, estamos crescendo e avançando mais. Essa 16ª edição veio como uma grande surpresa para todos nós. A Keké idealizou e planejou tudo, foi muito feliz na escolha do tema, dos figurinos, das coreografias. Surpreendeu. E eu fico muito feliz de saber que a Escola está trazendo um momento cultural para nossa cidade. Eu vejo que o Festival de Dança nos moldes deste ano, com muito teatro, muita encenação, muito bacana. Fico muito feliz de poder proporcionar isso à comunidade de Caratinga”, testemunha a diretora da Escola Prof. Jairo Grossi, Francisca Pires.

Luana Bitencourt Brandão, aluna do Bolshoi no Brasil (Joinville – SC)

Luana fez os testes para ingresso na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil em 2014. Ela foi aluna da Allegro e da Escola Professor Jairo Grossi, onde se encantou com o ballet e decidiu que queria seguir a carreira. O sonho dela era entrar no Bolshoi, agora ela já foi convidada recentemente por um coreógrafo canadense para realizar uma turnê pelo Brasil com outras bailarinas de diversos países. A agenda está prevista para 2018.

“Fico muito feliz de poder voltar ao lugar em que aprendi meus primeiros passos, onde eu me encantei pelo ballet. Acho muito gratificante ter sido convidada para participar esse ano do Festival”, ela diz. Luana está na 2ª série do ballet no Bolshoi, um curso de 8 anos. Ainda há um longo caminho pela frente, mas ela está certa de que encontrou seu lugar. Ela se inspira na bailarina russa, Polina Semionova.

A mãe, Karina Bitencourt Brandão, acompanha Luana desde o princípio, mudou-se com a família para estar perto da filha em Joinville – SC. “É um privilégio ter uma filha talentosa, com um dom. Abraçamos esse sonho dela, a família toda está lá. Ela gosta muito do ballet, buscamos garantir a felicidade dela”, afirma.

Em Joinville, Karina ainda atua como mãe social de quatro meninas (duas de 12, 16 e 17 anos). “É cuidar, trazer o aconchego da família, o carinho, aquela segurança que um pai e uma mãe transmitem. Inicialmente, tive que mostrar pra elas que precisavam me respeitar, foi o primeiro obstáculo, me impor e mostrar que eu estava como mãe. Mas, temos um relacionamento ótimo, convivemos muito bem”.

Paula Mangelli, aluna da Escola Nayana Rick (Belo Horizonte – MG)

Neta da presidente da FUNEC, Mirian Mangelli, a bailarina Paula Mangelli também abrilhantou o Festival de Dança com sua graça. Embora não pretenda seguir a carreira do ballet com exclusividade, está inserida na dança desde pequena e não pretende parar.

“A Keké ficou sabendo que a dona Mirian tinha uma neta que também dançava. Então ela entrou em contato comigo e me chamou para participar. Desde pequena eu fazia jazz, conheci o ballet e me dedico até hoje. Estou há seis meses na Escola Nayana Rick, funciona dentro de um colégio e tenho aulas de segunda a sábado, é muito bom. Pretendo continuar dançando sempre”, ela conta.