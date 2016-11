Maconha e dinheiro apreendidos no Córrego do Lage

Duas pessoas foram detidas pela policia

CARATINGA – Na noite deste domingo (27), a Polícia Militar apreendeu três tabletes de maconha e 365 reais no Córrego do Lage, zona rural de Caratinga. Duas pessoas foram detidas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante operação, os militares viram dois indivíduos em uma motocicleta, placa Piedade de Caratinga, e eles estavam no Bairro Santo Antônio, próximo a um local conhecido por intenso tráfico de drogas. Os indivíduos foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado, porém chamou atenção dos policiais o fato do menor, 17 anos, ter cerca de 900 reais em seu bolso.

Diante da situação, os suspeitos foram liberados, mas passaram a ser monitorados pelos militares, sendo novamente abordados no Córrego do Lage. Com o menor foi encontrada, dentro de sua bermuda, uma sacola contendo três tabletes de maconha, sendo um deles grande. Também foi encontrada a quantia de 365 reais com o adolescente.

De acordo com a PM, o menor disse que comprou a droga no Bairro Esplanada e pagou R$ 350 pelo entorpecente. Já o piloto da moto, 38, disse que recebeu 50 reais para trazer o menor à Caratinga.

A moto foi apreendida por estar sendo usada em ação delituosa, enquanto os dois suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.