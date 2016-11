PM apreende drogas no Limoeiro e no Santo Antônio

CARATINGA – Neste final de semana, a Polícia Militar apreendeu entorpecentes nos bairros Limoeiro e Santo Antônio. Quatro pessoas foram detidas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas.

LIMOEIRO

Na noite de sábado (26), a PM recebeu denúncias anônimas relatando que um jovem, 18 anos, e um menor, 14, estariam traficando drogas na Rua Jornalista Leonel Fontoura, Bairro Limoeiro. A denúncia também apontava que os entorpecentes estariam escondidos em um beco, que fica em frente à casa do jovem, já que a residência dele já foi revistada uma vez e desde então ele adotou essa estratégia.

A equipe do Tático Móvel fez monitoramento e viu jovem próximo ao beco. Depois os militares foram ao local e encontraram 13 tabletes de maconha. A droga foi localizada próxima a um monte de pedras. Os policiais se deslocaram até a casa do menor, onde apreenderam um tablete de maconha.

Os dois suspeitos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil. Para dar subsídios as investigações, os celulares dos jovens foram apreendidos, já que conversas dos envolvidos pelas redes sociais indicam negociações de drogas e armas de fogo.

SANTO ANTÔNIO

Dois menores, 16 e 15 anos respectivamente, foram apreendidos acusados de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no início da madrugada de ontem na Rua Francisco Gomes da Luz, Bairro Santo Antônio.

A PM foi informada que dois menores estariam traficando drogas e que os entorpecentes estariam escondidos numa vegetação próxima a casa de um dos denunciados.

Os policiais fizeram monitoramento e viram os menores fazendo contato com algumas pessoas, possivelmente usuárias de drogas. Assim que foram fazer a abordagem, essas pessoas conseguiram fugir, mas os menores suspeitos foram contidos.

Durante varredura pelo local, os militares recolheram 52 buchas de maconha e seis papelotes com cocaína. Com um dos menores foi encontrada a quantia de 43 reais, já com o outro, foram apreendidos R$ 6. De acordo com a PM, os menores disseram que cada papelote com cocaína seria vendido por 50 reais, já bucha de maconha tinha o valor de 10 reais.

Os adolescentes foram apreendidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.