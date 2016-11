COLUNA ABRINDO O JOGO

Show da galera

A decisão do certame 2016 da LCD mais uma vez levou grande público ao estádio Dr. Maninho. Confesso que me causou um sentimento nostálgico dos anos 80 de campo lotado. Ainda não foi dessa vez que tivemos um público como da final de 1982 entre Caratinga e Esplanada. Porém, as torcidas do Santa Cruz e da ASBJ estão de parabéns pela linda festa que proporcionaram. Presença que nos faz ter esperança que nosso futebol poderá ser ainda melhor. Tivemos um Regional emocionante. Principalmente na reta final de jogos eliminatórios. Os quatro grandes que chegaram a semifinal deram show de torcida. Esplanada, Limoeiro, ASBJ e Santa Cruz. Aliás, imaginem se o enorme bairro Santa Cruz pudesse contar com um campo onde pudesse desenvolver trabalho de formação? A comunidade só teria a ganhar. Parabéns a torcida do Gorila pelo título e a bela festa.

Saindo por cima

O às vezes criticado presidente da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) Paulo Afonso, por mais de uma vez disse que este seria o último Campeonato promovido pela Liga sob sua gestão. Em várias oportunidades no programa Abrindo o Jogo o presidente deixou claro que já deu sua cota de contribuição ao futebol da região. Sendo assim, nos, os amantes do esporte amador temos que agradecê-lo pela dedicação e esforço. Só quem faz parte do meio sabe o quanto é difícil promover competições sem estrutura e na maioria das vezes sem a colaboração dos maiores interessados. Os interessados em assumir a entidade já devem estar se articulando nos bastidores pra ocupar o lugar de Paulo Afonso. Espero que muito daqueles que passaram o tempo todo apenas apontando as falhas, tendo agora a oportunidade de fazer não deixem passar. Chegou a hora de outros darem também suas parcelas de contribuição ao nosso futebol.

Mineiros: final melancólico

Tudo indica que o futebol mineiro terá um final de temporada melancólico. Apenas o Boa Esporte atingiu seu objetivo de retornar da série C para a B. Os demais estão se encaminhando para um final de temporada sem ter o que comemorar. Tupi caiu para a série C, América caiu para a B, Cruzeiro brigou pra não cair e passou o ano sem título, o Atlético é o único que ainda tem chance de título na temporada. Entretanto, depois da derrota em casa por 3 a 1 para o Grêmio, a demissão de Marcelo Oliveira na manhã seguinte, e as declarações de Rafael Carioca, acho que a chance é bem reduzida de conquistar a Copa do Brasil amanhã na Arena do Grêmio. Que o planejamento de todos seja melhor pra 2017.

Rogério Silva

