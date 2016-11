Disciplina: o segredo do sucesso

Walber Gonçalves de Souza

Geralmente ficamos presos às análises de nossos problemas, somos bombardeados diuturnamente com notícias negativas e assim chegamos a pensar que as coisas nunca se resolverão; proporcionando assim um clima de pessimismo ou seria melhor dizer um realismo sem esperanças.

Em todos os casos problemáticos conseguimos verificar uma série de questões, e entre eles uma total falta de disciplina. Podemos entender por disciplina a nossa capacidade, o nosso “modo de agir que demonstra constância, métodos”. A disciplina gera a boa conduta, a obediência às regras e aos preceitos proporciona o respeito, a regulamentação. A disciplina é o ponto de partida para se chegar ao objetivo. Com ela nossas metas serão mais facilmente conquistadas. E não confundamos disciplina com alienação, manipulação ou obediência cega.

Em uma sala de aula dificilmente um aluno disciplinado encontra obstáculos para o seu aprendizado. Ele pode apresentar dificuldades, mas sua disciplina em estudar e manter o foco amenizará consideravelmente a situação. Um aluno disciplinado colabora na manutenção de um ambiente escolar saudável em que a participação e a motivação para o estudo se tornam uma constante. O aluno disciplinado sabe que precisa estudar, que é uma atitude necessária para o seu sucesso e suas conquistas.

Para quem gosta de futebol todas as análises feitas em relação ao time que se torna campeão também passam pela disciplina, a disciplina tática dos jogadores. Observe que até mesmo em um esporte movido por milhões de reais, aos poucos os jogadores indisciplinados estão perdendo espaço. Talvez estejamos vivendo a era dos últimos indisciplinados. São poucos que ainda são vistos vestindo como titular alguma camisa de clube. Nos tempos modernos jogador indisciplinado pode ser sinônimo de prejuízo financeiro, de perda de patrocinadores.

No nosso dia-a-dia ela também nos convida a todos os momentos a estar presentes em nossa vida. Quantas pessoas estão praticando esportes nas mais variadas modalidades, destaco aqui o ciclismo e o atletismo. Pergunto: uma pessoa indisciplinada conseguirá, mesmo que de forma amadora, seguir praticando esporte com o seu grupo? Para quem quer manter uma vida saudável é necessário disciplina, e muita. Pergunte a qualquer esportista se a indisciplina pode estar presente na vida de um atleta.

Olhe que estranho, até mesmo no crime organizado, para que ele funcione é necessário a disciplina dos seus membros. Quando algum membro de qualquer organização criminosa deixa a indisciplina tomar conta, geralmente ele paga o preço com a própria vida, haja visto a quantidade de assassinatos por acerto de contas.

Quando observamos o sucesso de algumas nações, principalmente algumas das nações consideradas desenvolvidas e que pouco ou quase nada aparecem na mídia, como exemplo cito a Noruega, Finlândia e Dinamarca, em todos estes países seus povos são metodicamente disciplinados no cuidado com o ambiente público. Os poucos que agem de forma contrária são prontamente punidos de alguma maneira. Ampliando um pouco mais, sabemos que as sociedades japonesas e alemãs são caracterizadas justamente por serem povos que conseguem manter um controle disciplinar. Procuram a perfeição!

A disciplina está presente também nas carreiras de sucesso, basta dar uma navegada nas biografias dos grandes nomes das mais diversas áreas que ela estará lá presente, sendo ainda que nas entrelinhas mencionada.

Com raríssimas exceções podemos afirmar que a disciplina é um dos segredos do sucesso. E este é o nosso grande desafio enquanto a sociedade brasileira estimular uma sociedade disciplinada. Uma sociedade movida por pessoas disciplinadas. Pensar e continuar estimulando uma sociedade em que cada um acha que pode fazer o que quer, como quer e quando quer, nunca funcionará. Temos obrigações uns para com os outros. Temos obrigações para conosco mesmo.

Disciplinados manteremos o foco, disciplinados saberemos a hora de recuar, disciplinados saberemos a hora de atacar, disciplinados saberemos como e quando agir, disciplinados saberemos que do jeito que está não dá mais, disciplinados conseguiremos enxergar o quanto estamos desperdiçando nossas vidas num vazio existencial sem precedentes. Disciplinados com certeza nossa sociedade será melhor! E uma sociedade melhor nada mais é do que o conjunto de pessoas melhores.

Walber Gonçalves de Souza é professor.