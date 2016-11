PAINEL 29-11-2016

Política

Ainda permanece o silêncio do prefeito eleito Dr. Welington quanto a equipe do novo governo. Nos bastidores já começam a serem ventilados alguns nomes. Como Dr. Welington pouco ou nada se manifestou a respeito, assim ficam sem respaldo estes comentários.

Política II

Quem estará no dia 7 de dezembro na inauguração do novo Fórum, é o presidente do legislativo mineiro Adalclever Lopes. Ele foi quem trouxe a estrutura do novo Fórum para cidade e região com sua interlocução efetiva com judiciário mineiro. Quem passa pelo bairro dos Rodoviários percebe que há muito não se via na santa terrinha uma obra de tamanha expressão.

Adalclever Lopes

Outro fator que vem destacando o parlamentar caratinguense Adalclever Lopes é que sua influência junto aos vários grupos políticos do estado e vem sendo imperativo para a governabilidade de Minas Gerais. De uma coisa pode ter certeza, se não fosse a mineiridade de Adalclever (estilo dos grandes políticos mineiros) à frente do legislativo mineiro, nosso estado estaria no mesmo nível de intolerância e de conflitos como o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Política III

Seguindo a onda nacional, é claro que alguns pessimistas começam a desmerecer nossos políticos seguindo uma onda nacional. Em tempo de crise institucional, a gente até que entende, mas ao olhar por determinados ponto de vista, a inauguração do novo Fórum na cidade resgata e muito a nossa autoestima com a classe, já que também não será uma obra apenas da cidade, mas sim da região.

Política IV

Outra obra que deverá ser inaugurada pelo deputado Mauro Lopes e pelo prefeito de Santa Rita Hélio Dornelas ainda no mês de dezembro é um trecho da rodovia que liga Caratinga ao distrito de Santa Luzia. Mauro Lopes fez compromisso com a comunidade e está cumprindo, mesmo em tempos de crise. Se em outras regiões tem seca de obras, aqui em Caratinga, pelo que se percebe, dezembro será de chuvas de obras.

Caratinga

Os comentários nos bastidores da prefeitura municipal de Caratinga são que o prefeito Marco Antônio Junqueira também estaria se preparando para fechar algumas obras ainda neste final de mandato. Se isso realmente acontecer, será muito bom e cria uma expectativa otimista para a cidade neste natal. Nada melhor do que notícias boas e de realizações.

Natal

A cidade ainda está acanhada com os enfeites de Natal. É bom que cada comerciante enfeite e bem sua loja e crie o espírito natalino para o mês de dezembro. O Natal é uma data religiosa, mas com o tempo passou ser também uma data comercial. Se soubermos presentear e agradecer, será muito bom.

Natal II

É necessário que o comércio faça a sua parte com as decorações, o governo municipal facilite no que é possível, e a Associação Comercial e CDL cuidem das promoções. Não podemos deixar o pessimismo imperar, pelo contrário, temos que unir forças do menos ser mais e fazer com que dezenas de clientes desviem das rotas dos shoppings para o forte comércio de Caratinga e região.

Aqui é Santa Cruz

A torcida do Santa Cruz está em festa, afinal o time acaba de sagrar-se bicampeão do Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Parabéns a diretoria, aos jogadores e a comissão técnica comandada por João Batista.