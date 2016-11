A vez dos professores

Santa Cruz e ASBJ decidem hoje o Regional da LCD. Técnicos João Batista e Fabrício Tristão falam de suas expectativas

CARATINGA – Às 15h de hoje, no Estádio Doutor Maninho, Santa Cruz e ASBJ decidem o título do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Despostos (LCD). O time do Santa Cruz leva vantagem por ter vencido o primeiro confronto por 3 a 2. Para a ASBJ somente a vitória, por qualquer placar, interessa e assim levar a decisão para os pênaltis.

E essa semana foi diferente para os ‘professores’, forma que os técnicos de futebol passaram a ser chamados a partir da década de 1990, João Batista (Santa Cruz) e Fabrício Tristão (ASBJ). Como muitos de seus comandados vivem em outras cidades e há a impossibilidade de treinar, eles passaram horas e horas maquinando os esquemas táticos em suas cabeças. Então o DIÁRIO conversou com os professores para saber de suas expectativas para essa decisão.

JOÃO BATISTA

João começou sua carreira de treinador nas categorias de base do Esplanada. Em 2013 veio primeiro título, conquistando o Regional de Inhapim, categoria sub-17. Em 2014, dirigiu o Esplanada e o levou o time até a semifinal do Regional da LCD. Ele continuou na equipe do Esplanada em 2015. Já no primeiro semestre de 2016, junto de Dedéu e Tarcísio, foi trabalhar no Vila Nova de Sapucaia e o time foi vice na Copa Distrital nos quadros Aspirante e Titular. “Então fui convidado pelo presidente do Santa Cruz, o Cascão, para levar minha comissão técnica para trabalhar nesta equipe. Juntamente com meu amigo e jogador Juliano e meu auxiliar Cobrinha, começamos a montagem do time”.

O ótimo resultado conquistado no último domingo (20) em Bom Jesus do Galho deu certa tranquilidade para João Batista. “Minhas expectativas são para que tudo ocorra bem, que o jogo possa ser defino dentro de campo sem influência externas de arbitragem. Desejo que o maior espetáculo seja proporcionado pelos atletas. Espero um grande jogo”, comenta João.

Mesmo jogando pelo empate, João disse que o Santa Cruz não entrará acomodado em campo. “O Santa Cruz é um time de características ofensivas. Vamos tentar jogar com a cabeça tranquila para que possamos nos consagramos campeões e tentar definir o jogo no tempo normal ou com a vitória ou com empate. O que mais importa agora é o título”, pontua João.

Nessa reta final, João não se esquece daqueles que ajudaram o time nessa caminhada. “Como técnico do Esporte Clube Santa Cruz gostaria de agradecer todos os patrocinadores e colaboradores que estão nos apoiando. Fica aqui o nosso muito obrigado. Toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo por ti vivemos Senhor. Agradeço a minha família por estar sempre comigo me apoiado em meus projetos, minha esposa, meus filhos. O meu filho Yamam falou que essa conquista seria para nossa princesa Maria Vitória, que já grita o nome do time do Santa Cruz. Meu bebê João Vitor sempre com sorriso no rosto com três dentes somente (risos). Minha mãe que ouve o jogo no rádio junto de meu pai. Estendo os agradecimentos as minhas irmãs, meus sobrinhos e cunhados, pois sempre apoiam. Quero parabenizar nossos jogadores pelo amor que todos estão vestindo essa camisa e cumprindo com seus compromissos. Meus amigos que estão me apoiado desde o começo fazendo que o sonho possa quase se tornar realidade. Imensa gratidão a torcida do Gorila. Todos estão de parabéns”.

FABRÍCIO TRISTÃO

Fabrício Tristão já venceu o Regional da LCD e o campeonato da Liga de Ipatinga. Esses sucessos fizeram com que fosse chamado de o ‘Guardiola do Bonja’. Mesmo diante de uma situação adversa, ele se mostra confiante. “Minha expectativa é que a Associação volte a jogar neste domingo (hoje) o futebol que jogou na primeira fase do campeonato, onde tivemos a melhor campanha. Temos que fazer jus a camisa que vestimos. Nosso ponto forte é força do plantel, temos jogadores técnicos e o nosso psicológico está bem”, afirma Fabrício.

E justamente o peso da camisa da ASBJ é uma das motivações de Fabrício Tristão. “Só por vestirem essa camisa tão tradicional, os jogadores tem que estarem motivados. Tem o fator da derrota na partida em casa pelos motivos apresentados. O nosso time está mordido e vamos com tudo pra fazer um bom jogo e conquistar a vitória no domingo (hoje). Eu acho que o fator motivacional se baseia muito em o que significa pra nossa cidade a conquista do sexto título da LCD. E todos jogadores sabem do peso que isso tem para Bom Jesus do Galho”.

Ao final, o técnico da ASBJ conclama a torcida para jogo de hoje. “Nossa torcida estará em peso no Dr. Maninho e haverá ônibus para levá-la. Com o apoio da torcida iremos nos sair bem. Também gostaria de agradecer ao Agnaldo Reis, Aminas Saúde, Joel Tristão Jr e todos aqueles que contribuíram para que a ASBJ chegasse a sua quinta final nos últimos cinco campeonatos que disputou pela LCD”.