Sucesso: Sede do UNEC em Nanuque completa 10 anos

Direção da instituição e da equipe UNEC TV marcam presença em Simpósio no Campus

NANUQUE – Em 2016, o Campus do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) de Nanuque completa 10 anos desde sua implantação, e ao longo do ano tem sido comum uma série de eventos e iniciativas alusivas à data significativa. Na terça e quarta-feira (22 e 23) não foi diferente. Houve a realização do 6º Simpósio Transdisciplinar e da Semana Acadêmica dos Cursos de Graduação da unidade. O evento mobilizou a cidade e contou com a presença de cerca de 700 pessoas, entre alunos e convidados, que abrilhantaram ainda mais a programação.

Na edição deste ano, o Simpósio foi ainda mais especial em virtude das comemorações da primeira década em que o UNEC está presente em Nanuque. O evento foi realizado no auditório do Campus, que fica na Rua Governador Valadares, no Bairro Stella. Conduzido pelo coordenador do curso de Educação Física de Nanuque, Júlio Eymard Rodrigues Martins, o Simpósio foi considerado um momento importante para contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes.

A ideia, segundo os organizadores, é estimular acadêmicos e profissionais liberais no desenvolvimento do conhecimento acadêmico, científico e cultural, promovendo uma análise crítica e reflexiva, habilidades necessárias para um mercado cada vez mais competitivo e exigente. A cerimônia de abertura contou com um vídeo especial produzido pela equipe da UNEC TV, trazendo um pouco da história da cidade. Também foi exibida uma reportagem sobre a atuação do Campus UNEC de Nanuque, desde a abrangência, à sua importância e significado para a região.

O pró-reitor de Administração do UNEC e diretor geral da UNEC TV, professor Eugênio Maria Gomes, abriu a programação com a palestra “Marca e Inovação”. “É preciso inovar constantemente e é uma enorme satisfação vir de Caratinga, especialmente para palestrar para essa ilustre plateia sobre o tema. Professores, coordenadores de curso, funcionários e, especialmente, os alunos, estão de parabéns. Nosso reconhecimento à coordenação do evento, na pessoa das professoras Priscila Marques e Eci Fernandes, pela organização. O Campus de Nanuque é estratégico para a FUNEC e, por isso, a direção da instituição está aqui para fortalecer, ainda mais, a sua Missão de Instituição Inovadora”, afirma Eugênio.

O jornalista e consultor de Marketing do SEBRAE, Ramon Acácio de Souza, também esteve palestrando, trazendo o tema “Empreendedorismo”. “A Comunicação e o Marketing são ferramentas essenciais para o crescimento e desenvolvimento de qualquer negócio. É preciso estar atento a tais questões na hora de empreender”, salientou Acácio.

O evento ainda contou com a presença da diretora administrativa da UNEC TV e coordenadora do Departamento de Comunicação da FUNEC, Solange Araújo, e do diretor de produção da emissora, Luciano Rust, que usaram da palavra. Luciano falou um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela UNEC TV, que esteve presente na cidade com equipe completa, e Solange aproveitou para falar sobre a importância do marketing institucional, as marcas usadas pelo UNEC ao longo dos últimos anos, e suas estratégias. “A UNEC TV marca presença aqui por saber do significado do Campus Nanuque para a UNEC, para toda a região local, e da necessidade de mostrar esse crescimento”, disse Solange.

A coordenadora geral dos cursos “fora de sede” do UNEC e coordenadora do curso de Administração, Priscila Garcia Marques, assim como o gestor do Campus UNEC de Nanuque, José Salim Amaro, também marcaram presença no evento e acompanharam toda a programação. “A área educacional de Nanuque somente avançou de fato, após a chegada da UNEC. Pretendemos manter a parceria e avançar ainda mais”, destacou Salim Amaro.

CAMPUS UNEC DE NANUQUE

O Centro Universitário de Caratinga, em 2016, completa 10 anos de atuação na cidade de Nanuque – MG. Trata-se de uma iniciativa do seu gestor José Salim Amaro. Contribuindo para um ensino de qualidade na região, a instituição atua na oferta de vários cursos de formação superior. São eles: Administração, Educação Física – Licenciatura e Bacharelado -, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia e Química Industrial.

Promovendo o desenvolvimento educacional, político e social do município de Nanuque, o UNEC tem possibilitado à população local e dos municípios circunvizinhos o acesso à educação superior com todos os cursos reconhecidos pelo MEC, e o atendimento a uma necessidade evidente no mercado de trabalho da região, que se comprovou na época do momento das implantações dos respectivos cursos.

Através da produção e socialização de conhecimento em projetos de ensino, pesquisa e extensão, e da atuação dos egressos no mercado de trabalho, em todas as áreas, o UNEC em seu Campus de Nanuque, vem contribuindo para tornar a cidade referência em educação superior, interferindo positivamente na qualidade de vida da região