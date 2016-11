Entrega de Distintivos e Medalha ‘Obreiros 45 Anos’

Loja Maçônica Obreiros de Caratinga segue comemorando o seu aniversário

CARATINGA – Na reunião da última segunda-feira (21), a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga – dirigida pelo venerável Roberto Ligeiro – prestou mais homenagens a membros do quadro e a maçons de outras lojas. Francisco Antônio Rocha, contador e mestre maçom Grau 33, iniciado há 42 anos na “Obreiros”, na qual ocupou os cargos de chanceler, orador, secretário, tesoureiro, 1º vigilante e 2º vigilante, recebeu, das mãos do venerável, a medalha “Obreiros 45 anos”. “É com muita alegria que recebo essa medalha das mãos do venerável mestre, o que foi para mim uma grande surpresa, já que hoje era uma daquelas visitas destinadas, apenas, a matar a saudade dos irmãos”, afirmou Francisco, ele que é liberado de frequência das reuniões, por força do regulamento.

Na oportunidade, alguns membros da loja receberam distintivos comemorativos ao aniversário da Obreiros: Pedro Pimenta, das mãos do orador da Loja, Daso Moreira Perfeito e Eugênio Jassom, das mãos do ex-venerável da Loja Maçônica Caratinga Livre, Gerson Pires. Dois membros da Loja Maçônica Caratinga Livre, que visitavam a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, também foram homenageados com o distintivo: Walber Gonçalves de Souza e Eflaviano Pires Macedo receberam a homenagem das mãos do mestre de cerimônias, Geraldo A. Paschoal de Mesquita.