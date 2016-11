Registro Civil 2015

Caratinga contraria cenário nacional e registra aumento no número de divórcios

DA REDAÇÃO- As Estatísticas do Registro Civil reúnem informações sobre os nascidos vivos, casamentos, óbitos e óbitos fetais informados pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como sobre os divórcios declarados pelas Varas de Família, Foros, Varas Cíveis e Tabelionatos de Notas. Os resultados da pesquisa em relação ao ano de 2015 foram divulgados na última quinta-feira (24).

O conjunto das informações está disponível no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Internet, onde podem ser consultadas, complementarmente, as séries históricas dos registros das estatísticas vitais a partir de 1974, e dos casamentos e divórcios a partir de 1984, ano a partir do qual esses dois temas foram incorporados à pesquisa.

CARATINGA

De acordo com a pesquisa divulgada, foram 12 óbitos de jovens entre 15 e 24 anos por causas violentas (acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais) em Caratinga no ano de 2015, o que representa queda em relação a 2014, quando foram 15 óbitos. Por local de registro, foram 595 óbitos em hospital, 113 em domicílio e 52 violentos. Já por lugar de residência, 565 mortes naturais, 17 de menores de um ano, 10 neonatal precoce e 408 de pessoas de 60 anos ou mais.

Em relação aos nascidos vivos por local de registro, o total foi de 1204. Interessante que de 2014 para 2015, o número de mães de 20 a 24 anos e 25 a 29 anos apresentou queda. Eram 303 mães de 20 a 24 anos em 2014 contra 255 em 2015 (- 15,8%) e 319 mães de 25 a 29 anos em 2014 frente a 291 em 2015 (-8,7%). Por outro lado, em relação à maternidade de 15 a 19 anos e 30 a 34 anos o cenário é diferente. Em 2014 foram contabilizadas 176 mães de 15 a 19 anos, já em 2015 o número foi de 182, um ligeiro aumento de 3,4%. Já em relação à outra faixa etária essa diferença é mais perceptível, de 242 mães em 2014 para 269 mães de 30 anos em 2015, representando um aumento de 11,2%.

A pesquisa ainda traz o número de casamentos e divórcios. No ano passado foram registrados 461 casamentos em Caratinga contra 171 divórcios concedidos em 1ª instância. Em 2014 foram 490 casamentos e 115 divórcios. Isso indica uma queda de 5,9% no número de casamentos e um aumento de 48,7% no número de divórcios. Na cidade a situação é inversa se comparada aos dados gerais do País, em que no passado houve declínio no número de divórcios concedidos e, tendo sido registrados 328.960, contra 341.181 em 2014, ou seja, 12.221 divórcios a menos.