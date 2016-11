Assaltantes roubam roupas e dinheiro de comerciante em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um comerciante, 37 anos, foi vítima de um roubo praticado em sua barraca por dois assaltantes. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (25) na Rua Sebastião Tavares, no distrito de Santa Maria do Baixio, em São João do Oriente.

O comerciante disse à Polícia Militar que estava trabalhando em sua barraca de roupas, que fica montada em via pública, quando chegou dois homens numa motocicleta cor vermelha, modelo XTZ Yamaha. Um dos autores, desceu da moto, apontou o revólver contra a vítima e disse: ”Passa o dinheiro… Não olhe pra mim, eu sou experiente”.

A vítima colocou a mão no bolso e retirou um valor de aproximado de R$ 200. Então o assaltante disse: ”Eu quero mais dinheiro”. O comerciante afirmou que amassou seu próprio bolso e mostrou que não tinha mais dinheiro. Insatisfeito, o assaltante roubou três calças e seis bermudas jeans. Segundo a vítima, sempre que tentava olhar para o rosto do autor, este o apontava a arma.

Os autores fugiram e não tinham sido detidos até o final dessa edição.