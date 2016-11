Em Caratinga, admissões no setores de Comércio e Serviços se sobressaem

Brasil perdeu 74.748 vagas formais em outubro

DA REDAÇÃO – Em outubro, 74.748 vagas formais foram fechadas no país, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última quarta-feira (24) pelo Ministério do Trabalho. Mas em Caratinga houve o saldo de 28 vagas, graças aos setores de Comércio e Serviços

A perda de empregos ficou abaixo da registrada em outubro de 2015, quando houve fechamento de 169.131 vagas. No acumulado do ano, o Caged contabiliza 751.816 postos a menos. Nos últimos 12 meses, o país acumula 1,5 milhão de postos de trabalho suprimidos.

Os setores que tiveram as maiores perdas de vagas formais foram construção civil (-33.517 postos), serviços (-30.316 postos) e agricultura (-12.508 postos).

Apenas o setor do comércio apresentou saldo positivo no mês passado, com criação de 12.946 postos de trabalho. A indústria da transformação, que havia apresentado saldo positivo em agosto e setembro, fechou 5.562 vagas em outubro.

As perdas mais significativas de vagas foram registradas em São Paulo (-21.995 postos) e no Rio de Janeiro (-20.563). As unidades da Federação que mais geraram empregos foram Alagoas (5.832), Rio Grande do Sul (2.386), Sergipe (1.932 postos) e Santa Catarina (1.267 vagas).

Divulgado desde 1992, o Caged apura o estoque de vagas formais de emprego no país calculando a diferença entre contratações e demissões. Os dados são levantados com base em declarações enviadas pelos empregadores ao Ministério do Trabalho.

MOVIMENTAÇÃO EM CARATINGA

No mês de outubro, Caratinga registrou 414 admissões e 386 desligamentos, saldo de 28 vagas. Com destaques para os setores de Serviços e Comércio.

No setor de Serviços aconteceram 137 admissões e 110 demissões (saldo de 27 vagas), enquanto no Comércio houve 151 contratações e 135 demissões, proporcionando saldo de 16 postos de trabalho. Essas admissões refletem a preparação das lojas para eventos como o Black Friday e as compras de final de ano.

Uma das pessoas que foi contratada em outubro pelo setor de Comércio é Tamires Gonçalves, 21 anos. Ela estava há dois meses desempregada. “Com essa crise tive medo que ficasse sem trabalho por mais tempo. Bateu certa insegurança. Agora em novembro é o mês de expectativas para as vendas de final. Fica meio morno, esperamos que o movimento aqueça em dezembro”, disse Tamires.

Renata de Lourdes Rosa, 22, foi contratada pela mesma loja que admitiu Tamires. Após um ano e três meses sem trabalho, Renata recorda que foi um período complicado. “Tenho filho de 4 anos para criar, contas para pagar. A criança pede algo e não tem como dar. Então dá aquela preocupação. Sem emprego não tem como comprar, como pagar as contas. Muito difícil. Graças a Deus, agora com esse trabalho, minha tranquilidade voltou. É uma garantia”, afirmou.

Situação inversa vive José Venâncio de Oliveira Neto, 20, que ficou desempregado no mês de outubro. “É difícil. Para me manter tenho feitos ‘bicos’ como segurança, locutor. Assim vai dando para levar a vida. Mas com a chegada do final do ano, acredito que consiga passar o mês de dezembro fazendo esses serviços para as lojas de Caratinga. Quem sabe, se gostarem do meu serviço, posso até ser contrato em definitivo”, deseja José Venâncio.

Outro setor que deu ligeira melhora foi o da Construção Civil, que gerou 55 vagas diante de 46 demissões, saldo de nove postos de trabalho.

Já o setor de Agricultura, mais uma vez teve saldo negativo, agora de 14 postos de trabalho. Foram 17 admissões e 31 desligamentos. Assim como o setor de Administração Pública, com 5 admissões e 20 desligamentos, saldo negativo de 15.

Admissões e desligamentos de outubro/16

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 414 66,24 625 0,33 125.129 0,04 1.104.431 2) Desligamentos 386 58,75 657 0,29 131.018 0,03 1.179.179 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 15.152 62,97 24.062 0,37 4.050.913 0,04 39.693.050 Total de Estabelecimentos 4.421 46,70 9.467 0,47 949.186 0,05 8.197.918 Variação Absoluta 28 -32 -5.889 -74.748

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 151 63,18 239 0,43 35.004 0,05 301.141 2) Desligamentos 135 54,22 249 0,45 29.837 0,05 288.645 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 5.520 61,76 8.938 0,58 954.422 0,06 9.219.787 Total de Estabelecimentos 1.704 45,88 3.714 0,56 301.918 0,06 2.770.513 Variação Absoluta 16 -10 5.167 12.496

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 137 79,65 172 0,32 43.347 0,03 438.721 2) Desligamentos 110 73,33 150 0,24 45.347 0,02 469.037 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 5.893 77,23 7.630 0,37 1.577.462 0,03 17.122.474 Total de Estabelecimentos 1.869 53,99 3.462 0,45 416.581 0,05 3.755.358 Variação Absoluta 27 22 -2.000 -30.316

Perfil do Município

Setor: Construção Civil

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 55 93,22 59 0,36 15.327 0,05 104.164 2) Desligamentos 46 76,67 60 0,28 16.467 0,03 137.681 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 1.237 75,57 1.637 0,41 299.964 0,05 2.661.158 Total de Estabelecimentos 301 51,54 584 0,56 53.663 0,08 400.545 Variação Absoluta 9 -1 -1.140 -33.517

Setor: Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal…

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 17 24,29 70 0,16 10.712 0,03 66.147 2) Desligamentos 31 30,69 101 0,18 16.853 0,04 78.655 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2016 679 29,43 2.307 0,25 275.488 0,04 1.555.522 Total de Estabelecimentos 248 25,59 969 0,28 87.040 0,05 522.866 Variação Absoluta -14 -31 -6.141 -12.508

Setor: Administração Pública