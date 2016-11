PM recupera celular roubado e prende suspeito

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu recuperar o celular roubado de uma mulher, 29 anos, e ainda prender o suspeito Gilvan de Souza Silva, 33. O ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (25).

Em patrulhamento preventivo pela Rua Coronel Antônio Saturnino, militares foram informados por populares que uma mulher havia sido roubada na rua Capitão Paiva e que o autor do roubo teria corrido em sentido ao “Morro da Antena”.

A vítima contou à polícia que havia saído de casa em direção ao trabalho e ao passar pela Rua Capitão Paiva, utilizou o aparelho celular para fazer uma ligação e foi surpreendida por um homem que de imediato pegou o celular, mas ela tentou segurá-lo. Então autor de posse de uma arma de fogo, apontou contra a cabeça da mulher, na altura da testa, dizendo que atiraria se ela gritasse. Diante das ameaças, a vítima ficou com medo e o homem levou o celular.

No desenrolar do rastreamento pelas ruas possíveis por onde o autor poderia ter percorrido, os militares viram uma pessoa com as características iguais as descritas pela vítima. Gilvan estava subindo a Rua Coronel Chiquinho. A vítima reconheceu o autor mesmo ele estando de costas.

Gilvan foi abordado na Rua Iapu e durante a busca foi localizado o aparelho celular na cintura dele, que de imediato foi reconhecido pela vítima como sendo o dela.

Gilvan confessou ser ele o autor do roubo, porém negou estar de posse de arma de fogo. A arma não foi localizada, Gilvan foi preso e conduzido à delegacia.