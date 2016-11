Dia intenso de Black Friday em Caratinga

Comércio ficou aquecido e consumidores aproveitaram as promoções oferecidas

CARATINGA- Dia intenso de vendas para os lojistas caratinguenses. Alguns estabelecimentos comerciais não conseguiam comportar o grande número de consumidores, que estavam à procura de preços baixos e promoções atrativas. Muitos esperam durante o ano todo para essa data, na esperança de adquirir o produto desejado, com um desconto satisfatório.

Dentre os locais que mais receberam o público durante a realização da Black Friday, os supermercados se destacaram. As filas enormes, apesar de desanimarem, compensavam pelos preços, como afirmaram alguns consumidores. No Supermercado Coelho Diniz, como de costume, muitas pessoas realizavam suas compras. O que chamou atenção é que a maioria era de outros municípios, é o caso de Rosilene Pereira da Rocha Silva, que reside em São Simão do Rio Preto, zona rural de Simonésia. “Vim aproveitar a promoção e fazer compras, apesar que está muito difícil, mas vale a pena o cansaço. Sempre procuro as promoções. Os preços estão bons”, destacou.

Maria do Carmo Souza, de Piedade de Caratinga, também chegou cedo para fazer suas compras e estava otimista. “Quando passar no caixa vamos ver se realmente compensa, mas creio que sim. Sempre aproveito as promoções porque lá em Piedade está muito caro as coisas”.

Impaciente na fila, Francisco César, veio de Manhuaçu e é a segunda vez que aproveita as promoções em Caratinga. “Por causa da promoção compensa, mas estou agarrado aqui na fila. O atendimento está devagar, ano passado eu vim e estava do mesmo jeito”.

Paulo Matos, que mora em Caratinga, chamou atenção para a oportunidade de aproveitar a Black Friday para aliviar as compras de fim de ano. “Compensa. Dá trabalho, mas vale a pena no final. Sempre que apareceu eu participo, estou levando a mais pra aproveitar preço mesmo. Natal está chegando, vencimento está longe, então dá pra manter um estoque”.

No Irmão Supermercados o movimento também era intenso. A consumidora Marcilene das Graças avaliou as ofertas de ontem. “As promoções estão bacanas, alguns produtos valem a pena, mas não é uma diferença muito grande também não. Ainda assim, estamos aproveitando”.

Dener Augusto ressalta que o cidadão deve ser consciente e saber aproveitar estas promoções que contribuem para poupar o bolso do consumidor. “Com certeza vale a pena aproveitar, nesse momento de crise, qualquer pouquinho faz a diferença. O orçamento no final do mês ajuda muito pra quem tem controle dos gastos financeiros. A gente aproveita pra repor o estoque de casa que está faltando e aqueles produtos que estão de promoção a gente leva, porque a gente nunca o momento oportuno pra levá-lo novamente no preço que está”.

Aparecida de Fátima Batista também aprovou a iniciativa e estava animada com os produtos adquiridos. “Estou gostando muito, o desconto está bom, dá pra aproveitar. Os donos do comércio estão colaborando com a gente. Nessa proporção, é a primeira vez que acompanho uma promoção, mas sempre gosto de procuro um preço melhor”, finaliza.