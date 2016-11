Caratinga está em situação de alerta de dengue, chikungunya e zika

DA REDAÇÃO– Levantamento do Ministério da Saúde, realizado em conjunto com os municípios brasileiros, aponta que 855 cidades encontram-se em situação de alerta e risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Isso representa 37,4% dos municípios pesquisados, enquanto que 62,8% dos municípios (1.429) estão em situação satisfatória.

Os dados fazem parte do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2016 divulgados pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na ocasião, também foi divulgada a campanha deste ano para combate ao mosquito transmissor das três doenças. A nova campanha chama a atenção para as consequências das doenças causadas pela chikungunya, zika e dengue, além da importância de eliminar os focos do Aedes.

Na região, Caratinga, Manhuaçu e Muriaé estão consideradas em alerta de surto de dengue, chikungunya e zika. O LIRAa registrado nestes municípios foi de 1,1; 1,4 e 2,6; respectivamente.

Realizado em outubro e novembro deste ano, o levantamento é um instrumento fundamental para o controle do mosquito Aedes aegypti. Com base nas informações coletadas, o gestor pode identificar os tipos de depósito onde as larvas foram encontradas e, consequentemente, priorizar as medidas mais adequadas para o controle do Aedes no município.

Prefeitura de Caratinga apresenta o primeiro LIRAa de 2016

Respeitando as diretrizes da Regional de Coronel Fabriciano, as prefeituras da região realizaram os Levantamentos LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao longo do ano de 2016 e divulgam, agora o primeiro resultado do LIRAa, autorizadas pelo estado de Minas Gerais.

De acordo com o LIRAa realizado em Caratinga, o município encontra-se em situação de alerta.

De acordo com o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue em Caratinga, Romagno Alves Costa, o risco de epidemia está vinculado diretamente ao índice de infestação predial, o qual no município de Caratinga segundo este Levantamento ficou em 1,1 %.

O índice de infestação predial é dividido em três categorias: De 0 a 0,9 % é considerado baixo risco de epidemia; de 1 a 3,9 % é considerado médio risco de epidemia e acima de 4 % considera-se alto risco de epidemia.

CUIDADOS DIÁRIOS EVITAM A DENGUE

O coordenador Romagno Costa chama a atenção da população caratinguense para o aparecimento de notificações de casos de dengue na cidade. “A situação tende a se agravar, se não houver a participação efetiva da população nas medidas de combate ao mosquito transmissor”. “Para ajudar”, diz o coordenador, o morador deve reservar alguns minutos do seu dia para ações de cuidados com a casa e seu entorno (principalmente o terraço e o quintal). “Reforçamos que o morador deve verificar diariamente se a caixa d’água ou qualquer outro depósito usado para reservar água está devidamente tampado, despejar a água acumulada nos pratos dos vasos de plantas e eliminar qualquer outro tipo de possíveis depósitos (plástico, vasos, frascos, bebedouros de animais, dentre outros), independente do tamanho, pois uma tampa de garrafa pode ser um depósito de água suficiente para o mosquito desovar, evitando assim que ele se torne um criadouro do Aedes aegypti. A dengue é uma doença que pode levar à morte”.

CUIDADOS NA LUTA CONTRA A DENGUE

Não manter água no prato das plantas; colocar areia no prato.

Fazer o tratamento com Cloro na água da piscina.

Verificar com regularidade as caixas de água e mantê-las bem tampadas.

Não descuidar dos banheiros menos usados, verificando o vaso sanitário e os ralos regularmente.

Limpar os quintais, retirando frascos ou pontos que possam acumular água.

OUVIDORIA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO CONTROLE DA DENGUE

A Prefeitura de Caratinga conta com o apoio dos munícipes no combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Faça suas reivindicações ou denúncias.

A Ouvidoria Municipal foi criada para auxiliar os cidadãos na prestação de serviços municipais, receber sugestões, críticas de denúncias. Endereço: Praça Cesário Alvim, nº1, Centro de Caratinga – MG. Central de atendimento por telefone: (33) 3329-8150 de 8h às 17 horas. O Departamento de Controle da Dengue fica situado à Praça Calógeras, 179 (atrás do CTC). Telefone: (33) 3329-9113