Orientação e formação para especialistas das escolas estaduais

CARATINGA- A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga realiza encontros de orientação e formação para especialistas que atuam nas escolas estaduais de Caratinga e região. Ontem foi realizado o último encontro do ano, organizado pelas profissionais, Rosimar Oliveira, Ana Paula Oliveira Silva e Simone Camila Corrêa Paula.

A analista educacional, Simone Corrêa, que é coordenadora geral dos encontros, explica o objetivo dos trabalhos, com foco no processo pedagógico que acontece na escola. “Nesse encontro de hoje (ontem) trabalhamos o encerramento deste ano letivo e a preparação do ano letivo de 2017. Reunimos todas as especialistas para trabalhar o cotidiano da escola num aspecto pedagógico, momento de reflexão, do que deu certo, o que não deu, o que é preciso mudar, das propostas que a gente precisa levar para a escola, para tentar garantir um ensino de melhor qualidade, que é o grande desafio hoje na escola pública, fazendo a diferença na vida dos alunos”.

A SRE de Caratinga conta com seis polos, chamados territórios, onde os encontros acontecem nos municípios sob sua jurisdição. Em média, 200 especialistas participam dessa formação, que tem continuidade hoje para outros especialistas. “Aqui trabalhamos na sede da SRE com os distritos de Caratinga e alguns municípios mais próximos, que é o caso de Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste e Bom Jesus do Galho”.