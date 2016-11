Caratinga sedia Congresso regional sobre Doenças Inflamatórias Intestinais

Evento fez parte das comemorações de aniversário da ALEMDII

CARATINGA – A Associação do Leste Mineiro dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (ALEMDII) comemorou seu primeiro ano com ações de conscientização em Caratinga, com objetivo de levar informações sobre as DIIs para diferentes públicos, com programação diversificada.

No último dia 16, a associação montou a Tenda do Conhecimento no calçadão da Rua Miguel de Castro, com informações, aferição de pressão e teste de glicemia. “Mais de 200 pessoas passaram por lá e receberam orientações sobre o que são essas doenças, seus principais sinais e sintomas, a necessidade de procurar um médico para um diagnóstico correto e a prescrição do medicamento necessário”, comenta a presidente da ALEMDII, Júlia Assis. No mesmo dia, a ALEMDII realizou a exibição do filme Milagres do Paraíso, no Casarão das Artes, seguida de bate papo com o psicólogo voluntário da associação, Ridley Vasconcelos.

O encontro mais importante das comemorações de um ano da ALEMDII aconteceu no sábado, 19, no Vind’s Hotel, durante o I Congresso do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. O evento reuniu portadores de DIIs e seus familiares, estudantes e profissionais da saúde. De acordo com Júlia, o congresso “foi muito produtivo e humanizado, com público participante e ativo, cheio de informações de qualidade e de fácil entendimento”.

Uma das palestrantes do congresso, Alessandra Castro, enfermeira e autora do livro Registros de uma Crohnista, avalia o evento como “uma oportunidade ímpar de encontro entre profissionais, portadores e pessoas envolvidas nesse processo”. Ela acrescenta que encontros como este são “importantes para a conscientização da população de forma geral, para mostrar aos pacientes que eles não estão sós, e também para mostrar aos profissionais da área da saúde que os pacientes são fortes e com um cotidiano difícil de se lidar, física e emocionalmente”.

A presidente da ALEMDII também avalia de forma positiva as comemorações de um ano da associação. “Conseguimos alcançar todas as nossas expectativas! Gostaria muito de agradecer em nome da ALEMDII, a todos os palestrantes que não se furtaram a transmitir de forma clara seu conhecimento conosco. Agradecemos também ao público que nos prestigiou e principalmente a todos os portadores e familiares que participaram conosco de um evento que foi feito por nós. Que venha o segundo aniversário!”

A ALEMDII realiza reuniões mensais, com orientações e apoio aos portadores das doenças inflamatórias intestinais. Para mais informações, entre em contato com a associação, pelo telefone (33) 9 9905-1231 ou e-mail alemdii.org@gmail.com.