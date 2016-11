UNEC oferece curso “Cultura Empreendedora”

CARATINGA – O Auditório da Unidade I do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) foi palco no último sábado (19) do Workshop “Cultura Empreendedora”, promovido pela instituição em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga. A palestrante convidada é Daniela Augusta, de Belo Horizonte, empresária e empreendedora há cinco anos no mercado da educação.

De acordo com Daniela, o empreendedorismo pode ser visto a partir de duas perspectivas: o empresário, quando se quer fundar ou impulsionar o próprio negócio; e o intraempreendedorismo, aquele que investe na sua própria carreira, buscando seu espírito empreendedor para o sucesso profissional. “Quando pensamos em empreender, logo vem à cabeça abrir uma empresa. Mas todos nós podemos ser um empreendedor, porque somos o primeiro empreendimento que precisa dar certo. Se nós não estivermos focados num resultado, numa meta, não adianta ter as melhores oportunidades ou ferramentas. Precisamos sempre focar no que a gente quer”, explica Daniela Augusta.

O coordenador do Centro de Assessoria Empresarial (CAE) do UNEC, José Carlos Moreira, é o responsável pela parceria entre a instituição e as organizações SEBRAE e CDL. Ele explica que o objetivo é estar sempre contribuindo para a capacitação e o treinamento dos alunos, funcionários e comunidade, já que o workshop foi aberto a todo público e gratuito. “Essa parceria foi muito feliz e hoje temos alunos brilhantes aqui, vemos que eles têm um diferencial muito grande. Quando temos esse sucesso, ficamos muito agradecidos, porque é um empenho nosso de trazer o workshop. Então, precisamos continuar, contando sempre com a participação dos estudantes”, diz José Carlos.