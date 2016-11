Procon de Caratinga orienta consumidores. Câmara de Dirigentes Lojistas tem expectativa de boas vendas

CARATINGA- Fim de ano. Consumidores ávidos por produtos variados a preços atrativos. Hoje, mais um dia de Black Friday levará inúmeros consumidores ao comércio. Mas, é importante ficar atento às propostas dos lojistas, para não cair em arrependimento e fazer das compras um pesadelo.

EXPECTATIVAS

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga segue com expectativas de boas vendas e chama o consumidor a dar preferência às lojas locais. “Nesta sexta-feira é o dia marcado pelas lojas brasileiras para conceder grandes descontos, sobretudo, nas compras on-line. O momento é uma ótima

oportunidade para economizar com os presentes de natal, mas os consumidores devem ter cuidado para não se endividarem e avaliar a reputação do site antes de fechar negócios. O comércio de Caratinga também adere ao Black Friday, sendo assim, o consumidor não precisa correr riscos em armadilhas virtuais e desfrutar de grandes descontos aqui mesmo em nossa cidade com a garantia de procedência e segurança em suas compras que ele já conhece. Nossa expectativa é muito boa, as lojas estão se preparando para oferecer grandes ofertas a seus clientes”, afirmou por meio de nota.

ORIENTAÇÕES DO PROCON

Para orientar o consumidor, o DIÁRIO DE CARATINGA conversou com coordenadora do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Caratinga, Vanessa Karla Lima. Ele explica os principais cuidados ao realizar compras nas lojas físicas ou pela internet. “Sempre que o consumidor for efetuar compras dentro do estabelecimento comercial, deve estar atento à sempre perguntar ao lojista com relação à troca dos produtos, porque o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que quando efetuamos compras dentro do estabelecimento comercial, não temos direito à troca dos produtos pelo simples fato de não termos gostado ou por termos chegado em casa e visto que não era aquilo, então o produto não serviu. Tem que perguntar se tem direito à troca, principalmente se for pra presente, pois depois que der o presente não vai conseguir. Se tiver feito a compra por meio da internet, tem sete dias de arrependimento a partir do momento que o produto chegou na residência do consumidor”.

Vanessa ainda destacou que o principal erro do consumidor na hora de fazer as suas compras é não pesquisar o preço. “Às vezes deixamos de pesquisar o preço, arrependemos da compra e não conseguimos mais exigir da loja que ela cancele, porque uma vez feita a compra dentro da loja, o consumidor não tem direito a arrependimento, a não ser pelas compras feitas pela internet”.

Já algumas empresas costumam não atingir às expectativas dos consumidores. “Eles costumam às vezes subir os preços do produto, para dar um desconto e eles não perderem a margem de lucro. Então, ás vezes é bom antes do Black Friday, se a pessoa quiser comprar determinado produto ficar atento ao preço durante algum tempo e ver se realmente vale a pena, porque a Black Friday às vezes engana um pouco o consumidor, não posso generalizar, não são todas as empresas que querem lesar o consumidor, mas mais da maioria fazem isso, infelizmente”.

Segundo Vanessa, o número de reclamações em Caratinga é equilibrado entre lojas físicas e pela internet. Especificamente em relação à Black Friday, o Procon recebeu uma reclamação no ano passado, pois uma consumidora adquiriu um produto com defeito e queria que a loja efetuasse a troca imediata. Por isso, é importante que o consumidor busque orientações sobre seus direitos e deveres. “Isso não é direito, quando o produto apresenta defeito tem que ser enviado primeiramente para a assistência técnica autorizada. Às vezes o consumidor acha que a loja tem que trocar na hora, até briga, chama a Polícia e não é assim. É bom sempre se não sabe, vir até o Procon pra gente tirar as dúvidas do consumidor”.

Quando o consumidor reside em Caratinga ou efetua compras no comércio local e deseja orientações, basta comparecer ao Procon situado à Praça Cesário Alvim. O horário de funcionamento é de 8h às 17h e o atendimento é por ordem de chegada. A média é de entre 20 e 30 atendimentos diários.