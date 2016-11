Previsão de chuvas isoladas para Caratinga

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga, por meio do Departamento de Defesa Civil de Caratinga, informa que diante das previsões climáticas da meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) Paula Souza, esperava chuvas pouco significativas ontem. A mesma previsão é para esta sexta-feira (25) e sábado (26) com chuvas isoladas. Para o domingo (27) e a segunda-feira (28), não há previsão de chuvas.

O superintendente de Defesa Social, Isaías de Freitas Borges alerta à população que mora em área de riscos que fique atenta, mesmo com a previsão de poucas chuvas, em especial à noite, quando a situação é mais vulnerável. “Os volumes de chuva que eram esperados para esse mês foram abaixo da média. Hoje, estavam previstos 10 milímetros de chuva e na verdade estão sendo pancadas de chuva, não uma chuva intensa. Conforme informações do IGAM, só nos dias 29 e 30 voltam novas pancadas de chuva, não tem chuvas intensas programadas, mas as pessoas devem ficar atentas”.

Ontem foi realizado o teste com a sirene do sistema de alerta. Borges explica que o procedimento visa garantir a segurança da população. “Toda vez que a gente adentra o período de chuva, que inicia no mês de outubro e encerra no mês de março de 2017, acionamos a sirene para que as pessoas fiquem atentas. No caso de desastre natural é a forma que nós temos pra avisar um número maior de pessoas. A sirene só será acionada em caso de desastres, alagamentos de grande proporção na parte baixa de Caratinga ”.

Em caso de dúvidas, o cidadão deve entrar em contato com a Defesa Civil de Caratinga. São dois telefones para qualquer comunicação de desastres: nº 199 ou no (33) 3329-8043 O cidadão pode, ainda, acionar a Polícia Militar de Minas Gerais pelo telefone 190 ou o Grupamento de Bombeiro Militar pelo telefone 193.