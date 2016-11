PAINEL 25-11-2016

Correios

Agência de Correios de Caratinga, localizada na Rua Coronel Pedro Martins, 137, centro, tem novo horário de funcionamento, sendo de 8h30 às 17h30.

IBIO

O IBIO foi aprovado para dar continuidade aos trabalhos como entidade equiparada às funções de agência de águas para os Comitês mineiros do Rio Doce. O Conselho Estadual de Recursos Hídrico (CERH/MG) votou de forma unânime, na tarde desta quarta-feira, dia 23, em Belo Horizonte. Os Comitês se reúnem já na próxima segunda-feira para discutir o contrato de gestão e dar sequência aos trabalhos da bacia.

Garotinho

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira (24) conceder habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, que está em prisão domiciliar. O político foi preso por decisão da Justiça Eleitoral de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Ele é suspeito de usar um programa assistencial do município para a compra de votos. De acordo com o TSE, Garotinho poderá ser solto, mas está proibido de manter contatos com testemunhas do caso e de entrar no município de Campos até o final da instrução processual. O ex-governador foi preso pela Polícia Federal em 16 de novembro, mas no mesmo dia ele se sentiu mal e teve que ser internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. No dia seguinte, ele foi transferido para o hospital penal do Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade.

Caiu

Marcelo Oliveira não é mais técnico do Atlético. O treinador foi comunicado pelo presidente Daniel Nepomuceno, em reunião na manhã de ontem. A situação de Marcelo ficou insustentável após a derrota para o Grêmio (3 a 1), nessa quarta-feira (23), no Mineirão, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. O time mineiro foi facilmente batido. Mais uma vez, o Atlético mostrou sua face mais grotesca: desorganizado em campo, com pobre futebol coletivo e sérios problemas na defesa.

Juro$

A taxa de juros do cheque especial continuou em trajetória de alta em outubro. De acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados ontem, a taxa do cheque especial subiu 4 pontos percentuais de setembro para outubro e chegou ao novo recorde de 328,9% ao ano. Essa é a maior taxa da série histórica iniciada em julho de 1994.

Dinheiro boiando

“Veio do esgoto do Sérgio Cabral!”. “Foi Roberto Carlos que jogou!”. Irreverentes, pescadores e até mergulhadores se lançam desde a última segunda-feira (21) em uma caça ao tesouro no mar da Urca, no Rio de Janeiro. Desde domingo (20), misteriosamente, notas de R$ 50 e R$ 100 estão aparecendo na orla, para alegria dos banhistas. Há quem já tenha conseguido achar R$ 1,9 mil.

Dinheiro boiando II

A 10ª DP (Botafogo) faz diligências para tentar identificar a origem do dinheiro que apareceu boiando no mar da Urca. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da corporação, a unidade soube do aparecimento das cédulas de R$ 50 e R$ 100 por meio da imprensa – o que significa que não houve queixa, até o momento, de que o dinheiro tenha sido roubado ou furtado de algum lugar. Trazendo para a nossa realidade, se não fosse as chuvas mais recentes, o rio Caratinga não teria nem água direito, imagina dinheiro.

Adiado

Diante da polêmica gerada na Câmara em torno da proposta de criminalizar o ‘caixa dois’, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), adiou nesta quinta-feira (24) a votação do pacote de medidas contra a corrupção. O deputado do DEM disse que o tema será retomado na próxima terça-feira (29). A decisão foi tomada porque não houve consenso entre os partidos sobre o texto a ser votado. O parecer do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) foi aprovado por unanimidade na comissão especial que discutia o tema, mas foi criticado por parte dos parlamentares.