Núcleo do Câncer funcionará em novo endereço a partir de amanhã

CARATINGA– A sede do Núcleo do Câncer de Caratinga funcionará em novo endereço, a partir de amanhã. O atendimento que era realizado há oito anos em um imóvel da Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova) será transferido para outro, situado na Travessa João Coutinho, 22 (entre as ruas Raul Soares e João Pinheiro).

Devido à mudança, nesta sexta-feira (25) não haverá atendimento no Núcleo do Câncer. Além disso, a instituição está temporariamente sem telefone fixo. Os contatos devem ser efetuados por meio dos seguintes números: (33) 988503968 ou (33) 988500723.

De acordo com a diretoria, a mudança de endereço não afeta os serviços que são prestados, mas a medida faz parte do plano desenvolvido para enfrentar a crise financeira que o Núcleo atravessa. A situação foi exposta no final do mês de outubro, durante coletiva de imprensa com o oncologista Luís Eugênio de Andrade Filho.

O Núcleo do Câncer presta um serviço gratuito à população, com atendimento de fisioterapia, reabilitação, psicologia, terapia Reiki, serviço social e assessoria jurídica, dando todo o suporte ao tratamento na microrregião de Caratinga. Como estratégia, a instituição tem mantido além dos atendimentos, a entrega de medicamentos e suplementos nutricionais, que são caros para a população em tratamento. Mais uma alternativa encontrada pelo Núcleo tem sido promover eventos com objetivo de angariar recursos.