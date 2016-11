Alunos da Escola Estadual Moacyr de Mattos recebem palestra sobre atitude empreendedora

CARATINGA- Na última sexta-feira (18), a Escola Estadual Moacyr de Mattos recebeu a consultora Daniela Augusta. A palestra foi possível através de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e foi destinada aos alunos do curso técnico da Rede Estadual Profissional de Informática e Recursos Humanos. “Foi um enriquecimento da Prática Pedagógica, abordando temas relacionados com ações que estimulam o desenvolvimento, engajamento de pessoas e equipes ao negócio, agregando valor e contribuindo para alcançar resultados. Tivemos uma excelente participação dos alunos e professores”, afirmou a diretoria.

Daniela Augusta é graduada em Recursos Humanos, especialista em Gestão de Pessoas, Educação à Distância e ainda possui extensão em Clientologia pelo Seeds of Dreams Institute (EUA), Mercado e Desenvolvimento Sustentável pela Columbia University (EUA) e em Neuroeconomia pela Higher School of Economics Moscow (Rússia). Membro do Neurobusiness Association Empreteca, possui mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas e business partner, apoiando diferentes segmentos como mercado financeiro, tecnologia, comunicação, serviços, educação, agronegócio, indústria e comércio.