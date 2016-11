Curso de fisioterapia do UNEC estreia livro que reúne teorias e técnicas ilustradas para auxiliar universitários e profissionais da área

CARATINGA – Na noite desta quinta-feira (17), no Auditório Celso Simões Caldeira do Centro Universitário de Caratinga, as turmas do 6º e 8º período de Fisioterapia lançaram a obra “Cinesioterapia Prática”, fruto dos trabalhos clínicos desempenhados durante a disciplina de mesmo nome, ministrada pela professora Yáskara Lessa Lisbôa Ballart. A Cinesioterapia é o tratamento terapêutico por meio de atividades físicas assistidas.

Os escritores da obra foram os próprios alunos, que observaram na literatura acadêmica uma carência de bibliografias sobre o tema. Com o objetivo de fornecer um conteúdo prático para estudantes e profissionais, o livro Cinesioterapia Prática é composto por uma fundamentação teórica e imagens que ilustram as técnicas da terapia. Segundo a coordenadora do curso, Juliana Carvalho, a cinesioterapia é conhecida como a alma da Fisioterapia. “Durante o desenvolvimento da obra, os alunos tiveram que se aprofundar sobre o conteúdo, dedicar-se e buscar uma linguagem técnica adequada aos leitores fisioterapeutas, a quem a obra se destina. Então, eu penso que é de uma importância grandiosa para cada um deles”, ela defende.

A professora responsável pela organização do livro e pela disciplina que o deu origem, Yáskara Lessa Lisbôa, explica que inicialmente foi pensada a confecção de uma apostila, reunindo as técnicas envolvidas na cinesioterapia. “Ficou um produto tão bacana que pensamos em transformar num livro, de uso tanto por acadêmicos quanto por profissionais da área também. Foi um trabalho intenso, de pesquisas que fundamentassem a prática. Acho que é uma grande conquista para esses alunos, eles viram o quanto são capazes de proporcionar pra si próprios e para fisioterapeutas já formados”, conta.

O lançamento da obra contou com homenagens e muita emoção. Para os fisioterapeutas e futuros profissionais da área, a Cinesioterapia Prática representa uma chance de cura e reabilitação dos pacientes, que buscam na fisioterapia a reconquista da vida e a renovação das esperanças. “Essa busca pelo conhecimento é o que todo aluno deve ter. Nós vemos a aula, mas sabemos que ela não é o suficiente. E tendo contato com o paciente, conhecemos o que é possível fazer por ele, utilizamos exercícios já existentes, mas também criamos novos exercícios. Foi um aprendizado muito bom”, testemunha Yáskara Rocha Santos, uma das alunas.