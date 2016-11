CDL realiza campanha “Natal Felicidade” e entrega os primeiros prêmios

CARATINGA – Com objetivo de fomentar o comércio de Caratinga e região, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) está realizando a campanha “Natal da Felicidade”. De acordo com o gerente executivo da CDL, Marcelo Bastos, serão sorteados 225 prêmios instantâneos, sendo que cinco já saíram na semana passada. Ainda restam 220 prêmios, fora o sorteio de uma moto e de dez vale-compras no valor de R$ 200,00,”, explicou Marcelo.

A moto e os dez vale-compras serão sorteados no dia 14 de janeiro e os quatro carros no dia 28 do mesmo mês.

Nas compras acima de R$ 50,00, o cliente recebe uma ‘seladinha’ podendo ganhar na hora um prêmio, que pode ser uma chapinha, um secador ou um kit de churrasco. Caso não ganhe, o cliente preenche o cupom e concorre aos quatro carros, uma moto e dez vale-compras no valor de R$ 200,00, cada.

PREMIAÇÃO PARA O VENDEDOR

Antes de entregar a “seladinha” para o cliente, o vendedor precisa carimbá-la e colocar também o seu nome, sendo assim ele concorrerá a R$ 4.500,00. E ainda tem mais vantagens para o vendedor, se o cliente ganhar um carro o vendedor ganhará R$ 1.000 reais e no caso da moto, R$ 500,00.