Solenidade marca desativação de Delegacia de Serviço Militar de Caratinga

Encerramento das atividades não afetará o processo de alistamento militar em Caratinga, que apresentará além do modo presencial, a opção online

CARATINGA- A 6ª Delegacia de Serviço Militar de Caratinga teve suas atividades desativadas. Uma solenidade realizada na manhã de ontem no auditório do Tiro de Guerra, que contou com a presença de militares do Exército Brasileiro, representantes da Prefeitura de Caratinga e do militar que era responsável pela delegacia, tenente Marcelo Silva, dentre outros convidados; marcou o encerramento oficial.

Em seu pronunciamento, tenente Marcelo falou sobre o desafio que assumiu há dois anos, quando assumiu a delegacia, que contava com 25 municípios sob sua jurisdição, sendo a maior dentre as 14 que integram a 12ª Circunscrição de Serviço Militar (CSM). “Hoje, munido de mais experiência, percebo que a oportunidade que me foi dada é suficiente para o bom

entendimento de que o militar quando destacado para o desempenho de uma função isolada, ele será o elo do presente, que liga o exército à comunidade local. Por isso, sinto-me gratificado e privilegiado por ter sido merecedor da confiança do Exército para o exercício de uma função. Confesso que nutria alguma dúvida (…) mas, toda essa preocupação mostrou-se desnecessária logo nos primeiros dias”, revelou.

Durante a solenidade, foram homenageados com menção honrosa Paulo Silas e Ermécia de Jesus, pelos serviços prestados como secretários da Junta de Serviço Militar de Caratinga. A referência elogiosa militar foi destinada ao tenente Marcelo.

O chefe da 12ª CSM, tenente-coronel Alexandre Petrini Leonardo, explicou que o Serviço Militar está passando por transformações que visam adaptá-lo à nova dinâmica da sociedade. Assim, em 2017, a 4ª Região Militar implantará em caráter experimental uma nova estrutura de recrutamento, com alistamento online e o Posto de Recrutamento e Mobilização, situado em Juiz de Fora. Já em relação ao Tiro de Guerra, os serviços serão mantidos.

ALISTAMENTO ONLINE

O tenente-coronel ainda afirmou que o encerramento das atividades da delegacia não afetará o processo de alistamento militar em Caratinga, que de forma presencial, será mantido normalmente, através da Junta do Serviço Militar, mas, a partir do próximo ano, haverá também a opção do alistamento online, por meio de plataformas digitais. “A 6ª Delegacia de Serviço Militar está sendo desativada; dentro de um processo de transformação do serviço militar, que visa, sobretudo, adaptá-lo a nova dinâmica da sociedade moderna, o uso da tecnologia da informação. Com esse alistamento online vai ser possível facilitar a vida do cidadão, à medida que ele pode se alistar por meio de diversos meios digitais e também aquele que não dispõe desses meios, poderá se dirigir à Junta de Serviço Militar e realizar o alistamento tradicional”.

Tenente-coronel Leonardo ainda destacou que as mudanças exigirão preparação dos gestores municipais. “Todos os prefeitos foram alertados quanto às modificações que serão implementadas e cabe aos municípios essa adequação. Por parte da macrogestão de Serviço Militar, houve totalmente um preparo para absorver essa nova forma de alistamento”.

AGRADECIMENTO

Em entrevista, tenente Marcelo fez questão de agradecer aos caratinguenses, pela recepção durante o tempo em que trabalhou na cidade. “Só tenho a agradecer por esses dois anos que passei aqui, só ganhei amigos, tenho que louvar tudo que o povo de Caratinga fez por mim. Como carioca, chegando aqui, foi uma transformação, acabei sendo adotado por Caratinga. Espero que os secretários que agora vão ter que dar conta da Junta de Caratinga possam continuar com esse empenho, motivação, para dar ao cidadão caratinguense aquilo que ele merece”.

Transferido para o 7º Batalhão de Engenharia e Construção, em Rio Branco, no Acre, o militar tem mais um desafio pela frente, o que encara com naturalidade. “Não sei o que me espera, mas, como aconteceu em Caratinga, sempre pronto para cumprir qualquer missão”.

MUDANÇAS

Com o término da delegacia, alguns serviços serão extintos e outros transferidos para a Junta de Serviço Militar e Tiro de Guerra de Caratinga, como explica o tenente Marcelo. “Todos os serviços que necessitam da atuação, relativo a produtos controlados, como explosivos, passarão direto para o quartel de Juiz de Fora. No caso de cadastramento, pessoal que é inativo, pensionista, vai ficar a cargo agora dos sargentos César e Costa, no Tiro de Guerra. Quem é de fora, da região, não vai precisar ir para Juiz de Fora nem Belo Horizonte, pode vir aqui no TG para continuar fazendo seu recadastramento. O alistamento vai continuar na Junta para aqueles que não possuem um CPF; segundas vias, outros tipos de certidões, também vão ser retiradas pela Junta. Quem está se formando agora em Medicina pelo Unec (Centro Universitário de Caratinga) e precisa do carimbo no certificado, poderá fazê-lo na Junta de Serviço Militar com o secretário”.

A Junta Administrativa permanece no Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Mattos (Rodoviária Nova), sala 4, funcionando normalmente, no período matutino e vespertino.