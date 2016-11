Curso de Invertebrados Marinhos em Aracruz/ES

Alunos de Ciências Biológicas do UNEC viajam para estudos práticos de zoologia marinha

DA REDAÇÃO – As turmas do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Caratinga (UNEC) tiveram uma aula à beira-mar. A viagem organizada pelos professores foi no final de semana dos dias 11, 12 e 13 de novembro em Aracruz – ES, para um curso de Invertebrados Marinhos, em que os alunos puderam conhecer e estudar toda a biodiversidade da região litorânea. O cenário foi os manguezais e costões rochosos que formam a vida marinha da cidade, ilustrando os conteúdos dados na disciplina de Zoologia.

Além de todo o aprendizado, eles ainda realizaram coleta de espécies animais para complementar o acervo do Centro de Estudos da Biologia (CEB) do UNEC, um dos principais museus de Biologia do leste mineiro. Foram estrelas-do-mar, caranguejos, ouriços, polvos e muito mais, recolhidos sob licença expedida previamente. “Onde nós visitamos, podemos dizer que é uma estrutura de desenvolvimento da vida com particularidades únicas. Porque temos ali um ambiente intermediário entre água salgada e doce, que gera uma diversidade muito grande de espécies, proporcionando aos alunos conhecer, vivenciar, participar efetivamente do processo de aprendizado”, explica o coordenador do curso, Ronny Francisco de Souza.

Segundo o técnico de laboratório do CEB, Jesus Ferreira de Souza, o curso de Invertebrados Marinhos no litoral do Espírito Santo já vem sendo promovido há dez anos pela UNEC, levando alunos que, muitas vezes, irão ter seu primeiro contato com o mar. “Ás vezes já viu pela televisão ou por foto, mas não conhece. Então criamos esse curso para ser algo além da sala de aula. Todos aprendem muito e se divertem, até mesmo nós aprendemos com eles. E desses animais que trazemos de lá, alguns vão para o nosso Museu e outros serão utilizados para as disciplinas de Zoologia I, II e III”, conta Jesus.

DEPOIMENTOS

A cidade de Aracruz, para quem não conhece, fica a menos de 80km da capital capixaba. Encontram-se por lá povos indígenas, praias calmas, atividades de pesca e turismo. A oportunidade de visitar e participar do curso de Invertebrados Marinhos tem marcado a trajetória de muitos alunos de Ciências Biológicas do UNEC. Uma delas é Raiane Agostinha de Oliveira, que se surpreendeu durante os dias da viagem. “Coisas que eu ainda não vi, porque estou no 2º período, eu pude ver e já ter uma noção para quando tiver as aulas teóricas. Vi muita diversidade de animais, a coleta noturna também foi muito interessante, indico para todos os alunos que ainda não foram”.

O estudante Erickson Assis, também do 2º período, considera que o curso foi uma abordagem completa, de prática e teoria. “Foi bastante informativo, é uma diversidade enorme de bichos. E de plantas também, vimos espécies que tinham raízes aéreas, que é uma evolução da planta devido ao solo com muita salinidade, as raízes saem para buscar oxigênio externamente. O professor esteve nos auxiliando em todas as atividades. E agora temos um acervo muito legal na escola”, ele conta.

Jenomaks Simão é do 6º período e já cursou as três disciplinas de Zoologia. Ele avaliou como “alucinante”, por ter visto de perto tudo que aprendeu durante a faculdade. “Mesmo que tenhamos a parte prática da zoologia e algumas espécies em laboratório, elas estão mortas. Quando nós vemos os bichos nadando no mar, eles são totalmente diferentes. Para eu dar aula depois profissionalmente, já poderei falar com muito mais propriedade. E vamos com os nossos professores, que entendem tudo daquela área, auxiliando-nos, então mesmo que você vá sozinho depois, não será a mesma coisa. O que irá ver lá é único”, declara.